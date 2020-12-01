"Яндекс" запустил сервис частных объявлений о продаже товаров

Компания "Яндекс" объявила о запуске сервиса "Яндекс.Объявления", который позволяет пользователям продавать, обменивать или отдавать даром различные товары. Подробности о новом сервисе, который пока доступен в веб-версии и в приложении "Яндекса", но скоро обзаведется и собственным приложением для iOS и Android, приведены на сайте "Яндекса".

"Яндекс.Объявления" используют знания о товарах, накопленные "Маркетом". За счет этого поиск можно вести по множеству параметров: например, подобрать смартфон с двумя сим-картами или набор инструментов с плоскогубцами и трещоткой. В будущем параметры можно будет указать прямо в поисковой строке - скажем, "7-скоростной велосипед с планетарной втулкой", - говорится в сообщении.

Также новый сервис автоматически рассчитывает показатель активности продавцов и покупателей. Чем дольше человек пользуется "Яндексом", чем активнее он взаимодействует с разными сервисами компании, тем выше его показатель активности.

"У новых аккаунтов значка с показателем активности нет. Его отсутствие - не повод совсем отказываться от покупки или продажи, а скорее сигнал, что нужно внимательнее отнестись к условиям", - отметили в компании.

В настоящее время сервис позволяет каждому пользователю разместить любое количество объявлений. При этом продавцам не требуется указывать свой номер телефона для покупателей: общаться с ними можно через фирменный мессенджер "Яндекса", который работает у всех, кто пользуется поисковиком компании. В перспективе мессенджер научится проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях.

Отметим, что новый сервис "Яндекса" должен составить конкуренцию популярным в России сервисам объявлений "Юла" и "Авито".