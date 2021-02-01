Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, добилась новых успехов в деле создания нейроинтерфейса для объединения мозга и компьютера, пишет Bloomberg .

Как сообщил сам Маск в ходе видеоконференции в приложении Clubhouse, инженерам Neuralink удалось вживить подопытной обезьяне в мозг миниатюрный чип, и теперь эта обезьяна может играть в компьютерные игры при помощи силы мысли.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры силой мысли. Имплантат невозможно разглядеть, а обезьяна вполне счастлива. У нас лучший в мире обезьянник. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в мысленный Понг", - сказал Маск, пообещав в скором времени опубликовать видео с подопытным животным.

Напомним, компания Neuralink была основана в 2017 году. Тогда Маск говорил, что целью Neuralink является создание нейроимплантатов, которые помогут лечить эпилепсию и психические расстройства. Также предприниматель отмечал, что в будущем компания создаст доступный нейроинтерфейс, который позволит связать мозг с компьютером. Такое устройство может пригодиться людям с роботизированными протезами - с его помощью они смогут лучше управлять искусственными конечностями.

К лету 2019 года исследователи провели несколько операций по вживлению нитей в мозг крыс и протестировали устройства на запись данных. В августе 2020 года В августе прошлого года компания представила обновленную версию вживляемых в мозг чипов Link, которые испытывали на свиньях. Предполагалось, что клинические испытания чипов на людях начнут до конца 2020 года, но, по всей видимости, пока что компания проводит опыты на обезьянах.

Как отмечал Маск в ходе прошлогодней презентации, в перспективе чипы Link среди прочего позволят транслировать музыку прямо в мозг, призывать электрокары Tesla "силой мысли", или играть в компьютерные игры без джойстика или клавиатуры.

"Я думаю в будущем вы сможете сохранять и проигрывать воспоминания. Это, конечно, звучит больше как серия "Черного зеркала", но я думаю они достаточно хорошо предсказывают [технологии]. Вы сможете выгрузить, сохранить и сделать резервную копию воспоминаний, а также восстановить воспоминания. И в конечном итоге вы сможете загрузить их в новое тело или в роботело", - говорил Маск.