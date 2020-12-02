Продажи смарт-часов, фитнес-браслетов и многофункциональных беспроводных наушников (носимой электроники) по всему миру в третьем квартале 2020 года составили 125 млн устройств, увеличившись на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчете аналитической компании IDC.

По мнению аналитиков, заметному росту продаж поспособствовали фактор сезонности, выход на рынок новых продуктов, а также пандемия коронавируса. Так, на фоне отмены части ограничений, введенных из-за пандемии, люди во многих странах начали активно заниматься спортом на свежем воздухе, что повысило спрос на носимую электронику. При этом многие приобрели фитнес-браслет или смарт-часы впервые. Это дает основания полагать, что в будущем эти пользователи приобретут другие устройства на замену устаревшим, и это поддержит рынок.

Что же касается лидеров этого рынка, то треть всех носимых устройств в июле-сентябре продала компания Apple (33,1% поставок, 41,4 млн устройств, +38,6% в годовом выражении). Наушники AirPods и часы Apple Watch пользовались большой популярностью. Кроме того, на продажи повлиял выход нового поколения Watch и сравнительно недорогой модели часов Watch SE.

Второе место по продажам носимой электроники в третьем квартале заняла китайская компания Xiaomi (13,6% рынка, 17 млн устройств, +26,4% за год). В основном эта компания продает на рынке носимой электроники недорогие фитнес-браслеты, пользующиеся популярностью в Китае и за его пределами. Тройку лидеров замкнула Huawei (11% рынка, 13,7, млн устройств, +87,2%): санкции США в отношении компании отразились на ее бизнесе по производству смартфонов, но не помешали нарастить продажи на других рынках, включая рынок носимой электроники, однако в основном китайская компания продает гаджеты на внутреннем рынке.

В список лидеров рынка также вошли Samsung (9% рынка, 11,2 млн устройств, +32,2%), Fitbit (2,6% рынка, 3,3 млн устройств, -6,2%) и BoAt. Последняя компания показала те же продажи, что и Fitbit, но за год ее продажи не сократились, а выросли на 316,9%. Широкой публике этот производитель неизвестен: устройства BoAt продаются в Индии, а главным продуктом компании являются наушники.