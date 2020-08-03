Компания Googlе 3 августа провела презентацию новых смартфонов линейки Pixel, на которых были представлены флагманский аппарат Pixel 5, а также сравнительно недорогой аппарат Pixel 4A в обычной версии и в версии с поддержкой сетей 5G.

Pixel 4A

Аппарат Pixel 4A был представлен полностью и появится в продаже уже 20 августа по цене 349 долларов США. Эта модель получила 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080*2340 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти, а также батарею емкостью 3140 мАч без поддержки беспроводной зарядки, пишет The Verge.

Смартфон оснащен одинарной основной 12,2-Мп камерой с апертурой F/1.7, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. Google использовала в этой камере тот же модуль Sony IMX363, что и в смартфонах Pixel 3, 3A и 4, однако сравнительно почтенный возраст сенсора не мешает новому смартфону снимать качественные фотографии. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 8 Мп.

Introducing #Pixel4a. The helpful Google phone at a helpful price. https://t.co/YHi4LooEAE pic.twitter.com/3cbbjZn2RM— Made by Google (@madebygoogle) August 3, 2020

The Verge отмечает, что цена и характеристики позволяют Pixel 4A составить конкуренцию iPhone SE, которому смартфон Google уступает только в части более скромного процессора. Также в Google обещают, что новый аппарат будет получать обновления прошивки в течение следующих трех лет.

Pixel 4A 5G и Pixel 5

Что же касается двух других смартфонов, то на презентации компания ограничилась их небольшим анонсом, но почти не раскрыла подробностей об устройствах, которые появятся в продаже осенью этого года. Известно, что обе модели получат поддержку сетей 5G, а по слухам, Pixel 4A получит чуть более крупный экран по сравнению с базовой версией. Также не исключено, что аппарат будет оснащен двойной основной камерой.

В компании уточнили, что оба смартфона будут доступны в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Австралии и на Тайване. Стоимость Pixel 4A 5G составит 499 долларов.