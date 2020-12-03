Минобороны РФ Роскосмос запустил ракету "Союз-2.1б" с четырьмя спутниками

Минобороны РФ

В ночь на 3 декабря госкорпорация Роскосмос осуществила успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с тремя спутниками низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и спутником "ЭРА-1", запущенным в интересах Минобороны России. Этот запуск стал вторым для ракет семейства "Союз" за сутки - днем ранее ракета-носитель "Союз-СТ-А", запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту спутник ОАЭ.

Ракета "Союз-2.1б" была запущена 3 декабря, в 4 часа 14 минут по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. "Через две минуты после старта ракета-носитель "Союз-2" была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС", - сообщили в Роскосмосе.

Смотрим #видео пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома #Плесецк ????



???? Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме! В расчетное время разгонный блок "Фрегат" отделился от 3-й ступени носителя и спустя два часа успешно вывел спутники #ГонецМ и "ЭРА-1" на орбиту pic.twitter.com/14dLES06S8— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 3, 2020

⚡ Хорошие новости: по итогам сегодняшнего пуска с Плесецка все три спутника связи "Гонец-М" выведены на расчетные орбиты и взяты на управление. Солнечные батареи и другие элементы конструкции раскрыты. Орбитальная группировка "Гонец-М" теперь состоит из 15 космических аппаратов! pic.twitter.com/xxTGtDlcHF— РОГОЗИН (@Rogozin) December 3, 2020

В расчетное время разгонный блок "Фрегат" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2" и спустя два часа успешно вывел космические аппараты на плановую орбиту.

"После выведения на орбиту космическому аппарату Минобороны России присвоен порядковый номер "Космос-2548", а спутники "Гонец-М" были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета", - добавили в Роскосмосе, уточнив, что аппарат "ЭРА-1" предназначен для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

"Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.