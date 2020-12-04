Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект (ИИ) является основой для нового рывка в развитии всего человечества

Пресс-служба Президента России С таким мнением он выступил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект (ИИ) является основой для нового рывка в развитии всего человечества. С таким мнением он выступил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил Путин (цитата по ТАСС). При этом он указал на необходимость купировать риски, связанные с развитием ИИ.

По мнению президента, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями ИИ. "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их", - сказал президент.

"Возможно ли восстание машин? <...> Люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе - есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть", - сказал президент, приведя затем в пример интернет, в котором "тоже есть риски". По мнению президента, него должны распространяться законы и морально-нравственные нормы, и "то же самое касается искусственного интеллекта", пишет РБК.

Глава государства также добавил, что ИИ не заменит человека, но станет помощником в самых разных сферах. "Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же, как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", - считает Путин.

"Мы должны так выстроить с ним отношения, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, преобразить Россию и укрепить ее позиции в мире, а значит прежде всего повысить благополучие и качество жизни наших граждан", - добавил президент, подчеркнув, что для освоения возможностей ИИ нужно смотреть в будущее и не отрицать прогресс, чтобы "подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо были созданы человечеством".

В ходе выступления Путин также указал на необходимость цифровой трансформации России в ближайшие 10 лет. "В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных", - сказал он. По мнению президента, цифровая трансформация в России затронет каждого человека и все уровни власти.

После этого Путин поручил правительству оперативно подготовить стратегии цифровой трансформации для десяти ключевых отраслей российской экономики и социальной сферы, а также внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта и проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к государственным большим данным.

Наконец, президент предложил включить курсы по искусственному интеллекту в программы профессионального образования, в том числе для будущих чиновников.

"Хочу, чтобы меня услышали сейчас коллеги в министерствах, ведомствах, регионах РФ, в госкомпаниях, научных институтах и университетах: нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности. Это непростой экзамен для многих на способность отказаться от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов, на готовность меняться, самим учиться и вести за собой", - заявил Путин.

Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Стратегия призвана обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере. Реализация стратегии называется необходимым условием для того, чтобы Россия вошла в группу мировых лидеров в области развития и внедрения технологий ИИ.