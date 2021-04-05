Верховный суд США

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Верховный суд США 5 апреля принял решение в пользу компании Google в тянущейся многолетней тяжбе с корпорацией Oracle, которая обвиняет Google в незаконном использовании своего программного кода. Об этом пишет The Verge . Решение в пользу Google, которое отменило предыдущее решение суда, поддержали шесть судей из восьми, участвовавших в рассмотрении дела.

В решении говорится, что компания использовала разработки Oracle в рамках положений о добросовестном использовании, предусмотренном законодательством об авторском праве. По мнению суда, Google использовала API Oracle, чтобы позволить Java-программистам создавать приложения для платформы Android, пишет VC.ru .

"Google скопировала только то, что было необходимо, чтобы позволить программистам работать в другой программной среде без отказа от части знакомого языка программирования", - говорится в решении суда.

Напомним, Oracle выдвинула обвинения против Google еще в 2010 году. Представители Oracle утверждали, что Google использовала фрагменты разработанного компанией программного обеспечения Java в мобильной платформе Android. Oracle обвинила Google в недополучении дохода и потребовала компенсацию. Сперва речь шла о сумме в 2,1 млрд долларов, затем она была увеличена до 6,1 млрд, а потом снижена до 1 млрд долларов. В конце марта 2016 года Oracle повысила сумму требований до 9,3 млрд долларов.

За годы тяжбы дело двух компаний прошло через несколько судов. В мае 2016 года суд присяжных в Сан-Франциско признал законным право Google на использование платформы Java в мобильной OC Android. Согласно вердикту, Google использовала Java на основе так называемого положения о добросовестном использовании, которое предусмотрено законодательством об авторском праве, а его применение позволяет не платить отчисления разработчику.

В феврале 2017 года года Oracle обжаловала это решение. В 155-страничном апелляционном заявлении Oracle утверждалось, что использование Google кода Oracle является классическим примером "недобросовестного использования" и что Google заработала миллиарды долларов, "оставив бизнес Oracle в сфере Java в лохмотьях".

В марте 2018 года Апелляционный суд в Вашингтоне встал на сторону Oracle . Тогда суд пришел к выводу, что Google неправомерно использовала софт Java в Android, и направил дело двух компаний обратно на рассмотрение в суд в Сан-Франциско, который должен был определить размер компенсации для Oracle. Нынешнее решение Верховного суда США избавило Google от риска выплаты многомиллиардной компенсации и дало возможность и дальше использовать ставший предметом разбирательства софт.

"Четкое решение Верховного суда - это победа для потребителей, совместимости [софта] и компьютерных наук", - поприветствовал вердикт старший вице-президент Google Кент Уолкер, отметив, что в Google благодарны целому ряду компаний и организаций за поддержку позиции компании в этой тяжбе. В Oracle не смогли оперативно ответить на просьбу The Verge о комментарии.