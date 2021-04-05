Компания LG официально объявила об уходе с рынка смартфонов

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Южнокорейская компания LG закроет подразделение, занимающееся разработкой и выпуском смартфонов. Такое решение 5 апреля принял совет директоров компании. Ожидается, что ликвидация подразделения завершится к концу июля этого года.

"Стратегическое решение LG покинуть исключительно конкурентный рынок мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы на растущих отраслях, включая компоненты для электромобилей, "умные" устройства и дома, робототехнику, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в пресс-релизе LG.

В компании уточнили, что LG пока продолжит продажи нынешних моделей смартфонов и будет обеспечивать поддержку устройств пользователей (сроки поддержки будут варьироваться в разных регионах). Дальнейшая судьба сотрудников закрывающегося подразделения будет решаться "на местном уровне".

В LG добавили, что компания продолжат использовать наработанный опыт в производстве мобильных устройств. В частности, компания займется разработкой технологии 6G для повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса.

Напомним, слухи о том, что LG может уйти с рынка смартфонов, появились в начале января, и тогда в компании их решительно опровергли. Однако уже в конце месяца стало известно , что глава LG Квон Бонг-сеок направил сотрудникам письмо, в котором говорилось, что компания рассматривает возможность закрытия бизнеса по производству смартфонов в 2021 году в связи с невозможностью конкурировать с крупнейшими производителями устройств. Представитель компании тогда сообщил, что в LG рассматривают варианты продажи бизнеса по производству смартфонов, его закрытие или сокращение. В источники сообщили , что компания склоняется к варианту закрыть мобильное подразделение.

За последние годы компания выпустила несколько флагманских Android-смартфонов, которые должны были составить конкуренцию устройствам Samsung и Huawei, но эти попытки не помогли компании увеличить свою долю на рынке. Представленный осенью прошлого года смартфон Wing с поворотным дисплеем и дополнительным экраном под ним тоже не пользуется большим спросом на рынке. На прошедшей в начале года технологической выставке CES компания представила прототип смартфона со сворачивающимся дисплеем и пообещала выпустить серийную версию в 2021 году, но теперь LG отказалась от этого плана.

Отметим, что в 2020 году бизнес по производству смартфонов принес LG убытки в размере около 4,4 млн долларов. По данным Counterpoint Research, в прошлом году на долю LG пришлось 2% мирового рынка смартфонов (24,7 млн проданных устройств). По сравнению с 2019 годом продажи LG упали на 13%.