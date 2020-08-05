Оснащать московское метро системой распознавания лиц будет компания "МаксимаТелеком"

Компания "МаксимаТелеком", которая является оператором сети Wi-Fi в московском метро, займется оснащением вагонов столичной подземки камерами с распознаванием лиц. Соответствующий госконтракт компания получила по итогам тендера, объявленного московской мэрией. Сумма контракта составила 1,37 млрд рублей.

О том, что столичные власти планируют оснастить около 1500 вагонов московского метро (четверть подвижного состава) камерами с поддержкой системы распознавания лиц, стало известно в конце июля. Закупка, объявленная в начале июля, предусматривала выделение на эти цели до 1,4 млрд рублей. Из документов следует, что в каждом вагоне установят восемь камер, умеющих различать и сортировать лица. Выполнить контракт компания должна до марта 2021 года.

По данным сервиса Seldon Basis, за все время компания "МаксимаТелеком" выиграла 52 госконтракта на общую сумму 3,93 млрд рублей. Так, в ноябре прошлого года она получила тендер на поставку серверов для системы распознавания лиц в Москве за 1,15 млрд рублей, пишет VC.ru.

Напомним, систему распознавания лиц в Москве внедряют уже несколько лет, несмотря на возражения правозащитников. Эта технология позволяет находить преступников и нарушителей режима самоизоляции, но, по некоторым данным, получить доступ к ней может любой желающий.

В начале июля оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на использование столичными властями технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Истцы считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать камеры нарушала право на свободу собраний (ст. 11).

Чтобы попасть на митинг, участникам было необходимо пройти через полицейский кордон. Активисты заметили на рамках металлоискателей камеры на уровне человеческого роста. По мнению Владимира Милова и Алены Поповой, это, возможно, первый случай массового использования технологии распознавания лиц в России.