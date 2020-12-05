Хакеры атаковали четверть постаматов PickPoint по всей России, в результате чего ячейки аппаратов стали открываться сами собой. Сбой был зафиксирован днем 4 декабря. "Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в Интернет для постаматов", - сообщается на сайте компании.
В пресс-службе PickPoint ТАСС уточнили, что атака затронула 2732 постаматов, что составляет 25% сети. Известно, что сбои произошли в Москве, Сибири и на Урале, пишет "Подъём". Большую часть устройств удалось отключить, доставленные в низ заказы не были открыты. В техподдержке пользователям советовали выдернуть постамат из розетки, а затем закрыть все открывшиеся ячейки.
По факту сбоя создан штаб оперативного реагирования с участием внутренних и внешних экспертов. Получатели заказов, оказавшихся в постаматах во время сбоя, получат персональное оповещение относительно статуса посылки.
"Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - пообещали в компании.
Дистанционно восстановить работу системы невозможно, для этого нужно выезжать на каждую точку, работы велись всю ночь. Разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах во время кибератаки. Ущерб будет оценен после ликвидации аварии.
Дверцы постаматов PickPoint в разных городах стали автоматически открываться. Компания объяснила это кибераткой и пообещала связаться с пострадавшими пользователями. Всего сбой затронул четверть терминалов сети - 2732 постамата, рассказали в компанииhttps://t.co/oGsQY4MfJE pic.twitter.com/dzcukr6x5L— TJ (@tjournal) December 4, 2020