Хакеры атаковали четверть постаматов PickPoint по всей России, в результате чего ячейки аппаратов стали открываться сами собой. Сбой был зафиксирован днем 4 декабря

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru "Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в Интернет для постаматов", - сообщается на сайте компании

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Хакеры атаковали четверть постаматов PickPoint по всей России, в результате чего ячейки аппаратов стали открываться сами собой. Сбой был зафиксирован днем 4 декабря. "Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в Интернет для постаматов", - сообщается на сайте компании.

В пресс-службе PickPoint ТАСС уточнили, что атака затронула 2732 постаматов, что составляет 25% сети. Известно, что сбои произошли в Москве, Сибири и на Урале, пишет "Подъём". Большую часть устройств удалось отключить, доставленные в низ заказы не были открыты. В техподдержке пользователям советовали выдернуть постамат из розетки, а затем закрыть все открывшиеся ячейки.

По факту сбоя создан штаб оперативного реагирования с участием внутренних и внешних экспертов. Получатели заказов, оказавшихся в постаматах во время сбоя, получат персональное оповещение относительно статуса посылки.

"Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - пообещали в компании.

Дистанционно восстановить работу системы невозможно, для этого нужно выезжать на каждую точку, работы велись всю ночь. Разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах во время кибератаки. Ущерб будет оценен после ликвидации аварии.