Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет ликвидирована

Стоп-кадр видео CosmoCourse / Youtube.com

Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет ликвидирована.

"Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении", - сообщил РИА "Новости" генеральный директор компании Павел Пушкин. Он пояснил, что причиной закрытия компании стали непреодолимые трудности с согласованием проекта космодрома с властями Нижегородской области и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

Сейчас в "КосмоКурсе" работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. В госкорпорации Роскосмос сообщили, что ищут возможности сохранить коллектив компании.

"Руководство Роскосмоса в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании "КосмоКурс". Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр Роскосмоса, о включении в его состав уникального коллектива", - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Напомним, компания "КосмоКурс" была основана бывшим сотрудником Центра Хруничева Павлом Пушкиным в 2014 году. Она разрабатывает суборбитальный космический корабль для коротких туристических полетов в космос. Система, разрабатываемая компанией, в целом повторяет систему компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она состоит из двух основных компонентов: капсулы с пассажирами и ракеты для ее выведения в космос.

В марте 2019 года компания подписала соглашение с правительством Нижегородской области о создании в регионе частного космодрома. В пресс-службе правительства Нижегородской области тогда сообщили, что соглашение предусматривает частные инвестиции в строительство объекта в 2,6 млрд рублей. В случае согласования проекта строительство космодрома собирались начать в 2020 году и завершить в 2025 году.

В марте 2021 года Павел Пушкин рассказал , что компания вынуждена была заморозить проект по созданию частного космодрома из-за бюрократических проволочек. "По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы", - сказал он.

Туристический проект "КосмоКурса" предполагал, что ракета с пассажирской капсулой будет стартовать с нового космодрома, а через две с половиной минуты после старта капсула будет отделяться от ракеты на высоте около 66 километров и по инерции подниматься на высоту 198 километров. Затем капсула будет входить в атмосферу с торможением при помощи собственных двигателей, а после будет выпускать парашюты для мягкой посадки. Ракета компании также будет многоразовой. Первый туристический полет длительностью 15 минут был запланирован на 2025 год, а в перспективе компания рассчитывала осуществлять до 115 пусков в год. Стоимость такого полета оценивали в 200-250 тыс. долларов на человека.