Сундар Пичаи

FinnishGovernment / Flickr

Компания Google предполагает, что после окончания пандемии коронавируса примерно 60% сотрудников Google будут работать в офисе примерно три дня в неделю. Еще 20% работников останутся на постоянной "удаленке", а 20% будут переведены в новые офисы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге Google от имени главы компании Сундара Пичаи.

Напомним, из-за пандемии IT-гиганты перевели на удаленный режим работы значительную часть своих сотрудников, и сейчас многие считают, что прежний режим работы уже не будет восстановлен в полном объеме. Так, компания Microsoft ранее объявила, что ее сотрудники смогут работать удаленно до 50% времени, а некоторые смогут полностью остаться на "удаленке" по согласованию с руководством. Похожие планы анонсировали Facebook и Twitter, пишет The Verge .

Как отметил Пичаи, большинство сотрудников Google в среднем будет работать в офисе три дня в неделю, но в целом им станет проще выбирать предпочтительный режим работы. Кроме того, компания позволит всем сотрудникам работать за пределами своего офиса до четырех недель в году. Компания также предлагает дни "перезагрузки" - дополнительные выходные, ближайший из которых будет 28 мая или на следующий рабочий день для тех, кто уже отдыхает в эту дату, пишет VC.ru . Обнародовать подробности этого плана глава Google пообещал в июне.

Ранее сообщалось, что Google тестирует ряд нововведений в своих офисах. В частности, речь шла о надувных перегородках для общих офисных помещений.

Google частично возобновила работу своих офисов в США в апреле этого года для желающих вернуться на рабочие места. Сотрудникам этих офисов было рекомендовано соблюдать связанные с пандемией требования, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. По словам Пичаи, вернуться в открывшиеся офисы решили около 60% сотрудников.