Американская космическая компания SpaceX в ночь на 6 мая провела испытания прототипа космического корабля Starship в "прыжке" на высоту 10 километров с последующей посадкой. В этом испытании, трансляция которого велась на YouTube-канале SpaceX, был задействован прототип SN15, который, в отличие от четырех своих предшественников (SN8, SN9, SN10 и SN11), полностью выполнил программу испытания и совершил посадку - предыдущие прототипы взрывались при посадке, прямо перед ней и через несколько минут после нее.

Напомним, ракета Starship разрабатывается SpaceX в качестве многоразового корабля и второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

Подобно четырем предыдущим прототипам Starship, прототип SN15 получил три двигателя Raptor и прошел наземные огневые испытания. SN15 был запущен со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика (штат Техас) 6 мая в 1 час 24 минуты по московскому времени. После взлета SN15 достиг запланированной высоты, поочередно отключив в полете все двигатели, и начал снижение в горизонтальном положении при помощи аэродинамических рулей. Перед посадкой SN10 вернулся в вертикальное положение при помощи двигателей, погасил скорость и совершил мягкую посадку на двух двигателях, хотя в идеале план предусматривал посадку на одном двигателе. С момента взлета до остановки таймера прошло 6 минут и 8 секунд. Зрелищность испытания немного подпортила зависающая картинка в трансляции SpaceX.

После посадки в нижней части прототипа возник пожар, но его удалось потушить через несколько минут при помощи автоматической системы пожаротушения. Глава SpaceX Илон Маск назвал посадку "штатной".

Ранее наземные испытания четырех ранних прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце мая во время очередных огневых испытаний. После этого SpaceX удалось успешно испытать прототипы SN5 и SN6 - оба смогли совершить "прыжки" на 150 метров.

Сейчас компания собирает еще несколько прототипов Starship, а первый полноценный запуск Starship в космос предварительно назначен на этот год, хотя неудачи на испытаниях, скорее всего, заставят SpaceX пересмотреть этот срок.