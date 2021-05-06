Американская космическая компания SpaceX в ночь на 6 мая провела испытания прототипа космического корабля Starship в "прыжке" на высоту 10 километров с последующей посадкой. В этом испытании, трансляция которого велась на YouTube-канале SpaceX, был задействован прототип SN15, который, в отличие от четырех своих предшественников ( SN8 , SN9 , SN10 и SN11 ), полностью выполнил программу испытания и совершил посадку - предыдущие прототипы взрывались при посадке, прямо перед ней и через несколько минут после нее.

Напомним, ракета Starship разрабатывается SpaceX в качестве многоразового корабля и второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну , а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

Подобно четырем предыдущим прототипам Starship, прототип SN15 получил три двигателя Raptor и прошел наземные огневые испытания. SN15 был запущен со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика (штат Техас) 6 мая в 1 час 24 минуты по московскому времени. После взлета SN15 достиг запланированной высоты, поочередно отключив в полете все двигатели, и начал снижение в горизонтальном положении при помощи аэродинамических рулей. Перед посадкой SN10 вернулся в вертикальное положение при помощи двигателей, погасил скорость и совершил мягкую посадку на двух двигателях, хотя в идеале план предусматривал посадку на одном двигателе. С момента взлета до остановки таймера прошло 6 минут и 8 секунд. Зрелищность испытания немного подпортила зависающая картинка в трансляции SpaceX.

После посадки в нижней части прототипа возник пожар, но его удалось потушить через несколько минут при помощи автоматической системы пожаротушения. Глава SpaceX Илон Маск назвал посадку "штатной".

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Ранее наземные испытания четырех ранних прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце мая во время очередных огневых испытаний. После этого SpaceX удалось успешно испытать прототипы SN5 и SN6 - оба смогли совершить "прыжки" на 150 метров.

Сейчас компания собирает еще несколько прототипов Starship, а первый полноценный запуск Starship в космос предварительно назначен на этот год, хотя неудачи на испытаниях, скорее всего, заставят SpaceX пересмотреть этот срок.