Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube 6 мая начал удалять с каналов пользователей ссылки на проект Алексея Навального "Умное голосование". Об этом сообщили в "Новой газете" и Sota Vision. О полученном от YoTube предупреждении также рассказал глава Совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин.

"YouTube удалил ссылку на "Умное голосование" из стрима "Соты" от 31 августа 2019 года с записью протестов времен выборов в Мосгордуму. Согласно сообщению YouTube, она нарушает правило о запрете "спама, обмана и мошенничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sota Vision. В издании предположили, что видеохостинг начал удалять ссылки по требованию Роскомнадзора - сайт проекта Навального был заблокирован в 2018 году по иску Роскомнадзора.

⚡️Моему Youtube-каналу вынесено предупреждение с перспективой блокировки. По жалобе Роскомнадзора, ссылку на сайт Умного голосования расценили как "спам, обман и мошенничество". @GoogleRussia у вас там всё нормально вообще? Вы теперь филиал государственной цензуры в России? pic.twitter.com/Z1c6MDag4F — Илья Яшин (@IlyaYashin) May 6, 2021

Редакция "Новой газеты" получила два аналогичных сообщения. Судя по скриншоту, одно предупреждение касается выпуска подкаста "Что нового" про прививку от коронавируса, а второе - ссылки на "Умное голосование". Каналу "Новой газеты" на неделю запретили публиковать видео и вести прямые трансляции; это произошло прямо перед стримом в поддержку фигурантов дела о январских протестах 2021 года - трансляцию пришлось перенести на канал проекта "ОВД-Инфо". Вскоре в "Новой газете" уточнили, что после апелляции страйк с выпуска подкаста "Что нового" сразу же сняли, пишет "Медиазона" .