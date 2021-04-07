В США создали робособаку-поводыря

Hybrid Robotics / youtube.com

Группа инженеров из Калифорнийского университета в Беркли научила робота-собаку выполнять функцию поводыря для слепых и слабовидящих. Препринт статьи с описанием проекта был размещен на ресурсе arXiv.org .

Люди с нарушениями зрения обычно используют для обхода препятствий трость или имеют собаку-поводыря, но в последние годы исследователи и компании из разных стран работают над внедрением в эту сферу современных технологий. Для помощи слепым предлагается использовать смартфоны или специализированные устройства, позволяющие ориентироваться в пространстве. Американские инженеры избрали другой подход и решили обучить навыкам поводыря четвероного робота Mini Cheetah, разработанного в Массачусетском технологическом институте. Для этого они оснастили робота лидаром для локализации и построения карты окружающего пространства, и камерой глубины, направленной на пользователя - с ее помощью робот распознает положение ведомого человека и подстраивает свои движения, пишет N+1 .

После этого создатели испытали робота, расположив в помещении препятствия из коробок. В процессе робот определял оптимальную траекторию движения и вел по ней человека с повязкой на глазах. Одновременно робот следил за натяжением поводка и рассчитывал небольшие зоны безопасности, чтобы в случае ошибок локализации человек не сталкивался с препятствиями. Робот успешно справился с тестами и смог провести человека по "коридору" шириной в один метр. Поскольку пока речь идет о прототипе системы, скорость прохождения маршрута была сравнительно небольшой.