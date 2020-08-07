Госкорпорация Роскосмос планирует создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет ракету Falcon 9 американской компании SpaceX по расчетному количеству пусков. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Сергей Мамонтов / commons.wikimedia.org "На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый", - сообщил Рогозин

Минобороны РФ

Госкорпорация Роскосмос планирует создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет ракету Falcon 9 американской компании SpaceX по расчетному количеству пусков. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый", - сообщил Рогозин.

По его словам перспективная ракета-носитель сможет совершать до 100 полетов, тогда как первая ступень Falcon 9 рассчитана на десять стартов (пока что у компании Илона Маска есть две ступени Falcon 9, совершившие по пять взлетов и посадок).

Рогозин уточнил, что конструкторы новой многоразовой ракеты следят за разработками американских коллег, но не повторяют из, а пытаются превзойти.

Напомним, в апреле Рогозин объявил о планах Роскосмоса снизить цены на пусковые услуги почти на треть, чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках.

"Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия. Предложенный нами порядок ценообразования - это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", - сказал тогда Рогозин.

Отметим, что SpaceX стремится снизить стоимость запусков своих ракет за счет многократного использования возвращаемых первых ступеней, а также обтекателей. При этом стоимость запусков SpaceX для NASA существенно выше стоимости обычных пусков, поскольку речь идет о запусках созданных SpaceX грузовых кораблей Dragon к МКС. Таким образом, затраты на эти пуски включают затраты на корабли. В связи с этим версия Рогозина о демпинге SpaceX за счет американских властей выглядит неубедительно. Кроме того, деятельность самого Роскосмоса частично финансируется за счет российского бюджета.