Угрозы властей США заблокировать в стране популярный сервис для публикации коротких роликов TikTok перешли в юридическую стадию. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указы о борьбе с угрозой TikTok и угрозой многофункционального китайского сервиса WeChat

The White House Указы Трампа вводят запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok и WeChat (китайские компании ByteDance и Tencent соответственно), который вступит в силу 20 сентября

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Угрозы властей США заблокировать в стране популярный сервис для публикации коротких роликов TikTok перешли в юридическую стадию. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указы о борьбе с угрозой TikTok и угрозой многофункционального китайского сервиса WeChat. Издание этих указов объясняется соображениями национальной безопасности США.

Указы Трампа вводят запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok и WeChat (китайские компании ByteDance и Tencent соответственно), который вступит в силу 20 сентября. Ранее сообщалось, что до 15 сентября часть бизнеса TikTok планирует купить Microsoft. Эта сделка может помочь сервису избежать запрета в США.

В указах говорится, что TikTok и WeChat собирают большой объем данных пользователей, включая граждан США. Власти страны считают, что доступ к этим данным имеет Коммунистическая партия Китая (КПК).

"База с персональной и конфиденциальной информацией американцев предположительно позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, а также собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Как сообщают СМИ, TikTok также цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например о протестах в Гонконге, а также об отношении к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это приложение также может быть использовано для кампаний по дезинформации в пользу КПК - как было в случае, когда в роликах из TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса. Эти риски реальны", - приводит фрагмент указа TJ.

Указ о WeChat гласит, что приложение собирает данные пользователей, а также конфиденциальную информацию о визитах представителей Китая в США, давая властям Китая механизм слежки за гражданами страны.

Слухи о том, что Microsoft ведет переговоры с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance о покупке части популярного сервиса, появились на днях, а 3 августа в Microsoft официально подтвердили эту информацию, уточнив, что глава корпорации Сатья Наделла обсуждал потенциальную сделку с Дональдом Трампом. Вероятно, ему удалось убедить американского президента повременить с блокировкой TikTok.

В Microsoft тогда отметили, что компания купит часть бизнеса TikTok только после "детального изучения безопасности". В сообщении также говорилось, что Microsoft и ByteDance направили уведомления о переговорах в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Если переговоры увенчаются успехом, то Microsoft будет управлять сервисом в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Microsoft не исключили, что к сделке на миноритарной основе могут быть привлечены и другие американские инвесторы.

Позднее Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok попадет под запрет в Соединенных Штатах, если до 15 сентября его не купит Microsoft или другая американская компания. Как отметил Трамп, в случае сделки существенная доля денег достанется Казначейству США. Также он заявил, что считает более правильной идеей покупку TikTok целиком, а не более сложную сделку по выкупу части сервиса.

6 августа СМИ сообщили, что Microsoft рассматривает возможность приобрести весь бизнес TikTok за пределами Китая.

Напомним, приложение TikTok возглавило список самых популярных мобильных приложений в мире по итогам второго квартала, однако китайское происхождение сервиса, принадлежащего компании ByteDance, давно создает для TikTok проблемы. Так, командование ВМФ США в прошлом году запретило устанавливать TikTok на служебные смартфоны из-за потенциальных киберугроз, а недавно приложение в числе других китайских сервисов было заблокировано в Индии на фоне обострения отношений Китая и Индии в связи с пограничным инцидентом.