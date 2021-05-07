Федеральная торговая комиссия (FTC) США выпустила долгожданный многими подробный отчет о намеренном снижении производителями ремонтопригодности своих продуктов.

Как пишет The Verge , основное внимание в отчете уделено производителям смартфонов и автомобилей. Антиконкурентные практики, о которых говорится в документе, включают ограниченную доступность запасных частей и диагностического софта, а также конструктивные особенности продуктов, которые затрудняют их ремонт без явной необходимости. Также производители требуют от потребителей ремонтировать свою продукцию только в авторизованных сервисах.

Для решения этой проблемы в FTC намерены разработать новое законодательство в сфере ремонта, а также добиться лучшего соблюдения действующих законодательных актов в этой сфере. При этом если в Евросоюзе власти уделяют внимание проблеме ремонтопригодности различных устройств с точки зрения защиты окружающей среды от дополнительного загрязнения выброшенной сломанной техникой, то в отчете FTC упор сделан на неудобства и лишние траты потребителей. Среди прочего речь идет о том, что сложность ремонта устройств негативно влияет на бизнес небольших мастерских. В FTC отдельно призвали пользователей сообщать о случаях, когда производители отказывались от гарантийного ремонта устройств, которые ранее ремонтировали в неофициальной мастерской.

FTC weighs in on repair restrictions. New on the consumer blog: https://t.co/KC5k2xV7kF — FTC (@FTC) May 6, 2021

The Verge также указывает на своевременность публикации отчета FTC. Документ опубликовали, когда значительная часть людей продолжает работать в удаленном режиме из-за пандемии, полагаясь на домашние компьютеры и другие устройства. Кроме того, в мире продолжается глобальный дефицит полупроводников, который сказался на многих отраслях и спровоцировал рост цен на электронику и автомобили.

Производители в течение многих лет утверждали, что у них есть причины как минимум на некоторые ограничения, затрудняющие ремонт. В частности, речь шла о защите интеллектуальных прав, соблюдении кибербезопасности и защите от потенциальных рисков ремонта устройств в неавторизованных мастерских с использованием некачественных запчастей. Однако в FTC эти аргументы не приняли - в отчете подчеркивается, что в большинстве случаев объяснения производителей не соответствуют реальности.

Отметим, что компания Apple входит в число наиболее критикуемых за низкую ремонтопригодность их гаджетов производителей. Ранее компания отреагировала на критику и расширила возможности ремонта своих устройств в неавторизованных мастерских, но многие считают эти шаги недостаточными.

"Это важный шаг в правильном направлении", - прокомментировал публикацию отчета FTC Кайл Винс, глава компании iFixit, которая занимается продажей запчастей и инструментов для ремонта гаджетов, а также оценивает ремонтопригодность смартфонов, ноутбуков и других устройств. По его мнению, отчет показал, что FTC осознает проблемы рынка, который требует вмешательства регулятора.