Ведомственная программа цифровой трансформации предусматривает создание сервиса "Цифровой юрист" для юридических консультаций граждан. На его разработку планируется потратить 230 млн рублей при общем бюджете программы в 908,5 млн рублей до 2023 года.

Как сообщили "Коммерсанту" в Минюсте новый сервис будет представлять собой текстовый и голосовой бот, который сможет давать юридические консультации на основе актуального правового поля и поможет найти нужные нормативно-правовые акты. В отличие от существующих сервисов юридической консультации, система обучена на массиве нормативно-правовых актов РФ, добавили в Минюсте.

Воспользоваться услугами бота можно будет бесплатно на государственных и коммерческих ресурсах. В ведомстве считают, что в 2023 году число пользователей бота составит около 20 млн.

Адвокат коллегии адвокатов "Делькредере" Максим Степанчук назвал планы Минюста амбициозными, отметив, что у бота должно быть 100 тыс. ответов и 100 тыс. голосовых диалогов. Он также считает, что оценить реальную востребованность системы будет сложно: Минюст будет считать пользователями сервиса всех зарегистрированных в ней, но не факт, что все они будут обращаться к боту за помощью. В свою очередь глава департамента по работе с клиентами и партнерами компании Just AI Светлана Захарова не исключила, что заложенных в бюджете проекта 230 млн рублей может не хватить на его реализацию. По ее словам, создание простых ботов для крупного и среднего бизнеса обходится в 10-20 млн рублей за три года.

"Но эта сумма чаще всего не включает услуг команды поддержки проекта, не имеет поправки на объем трафика запросов в бот и не учитывает интеграций с IT-системами компаний", - пояснила Захарова, добавив, что бюджеты всероссийских проектов "начинаются от 200-300 млн рублей в зависимости от сложности реализации".

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков рассказал, что в России уже существуют коммерческие боты, которые могут давать консультации и составлять простые юридические документы. Существуют и системы, позволяющие подбирать релевантные нормативные акты и судебную практику по тексту документа. Но такие программы, по словам Лавренкова, обычно направлены на решение какой-то одной конкретной проблемы.

Наконец, эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев заявил, что полноценного бота, дающего осмысленные юридические консультации, в России сейчас нет. Он добавил, что попытки интегрировать разных ботов с правовыми базами предпринимались не раз, но в большинстве случаев такие системы представляли собой лишь поисковой интерфейс по базе нормативных актов и судебной практики.