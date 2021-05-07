Второй испытательный запуск космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) без экипажа на борту назначили на 30 июля. Об этом сообщается на сайте NASA. Ранее этот запуск был назначен на конец марта, затем на апрель, а потом его переносили на май. Запуск в июле уточняет предварительную информацию о планах отправить корабль на орбиту в середине лета.

Ранее сообщалось, что специалисты Boeing заменили часть авионики корабля, которая пострадала из-за скачка напряжения в наземном оборудовании во время испытаний. Недавно разработчики корабля завершили полную симуляцию полета. Также при подготовке были учтены все рекомендации, полученные после частично удачного запуска Starliner в конце 2019 года.

Launch Alert ???? @NASA and @BoeingSpace are targeting Friday, July 30 at 2:53 p.m. ET for the launch of the Orbital Flight Test-2 (OFT-2) mission to the @Space_Station!



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По плану миссии Starliner должен будет выйти на орбиту, пристыковаться к американскому сегменту МКС 31 июля и вернуться на Землю через несколько дней. Если этот полет будет признан успешным, то затем состоится первый пилотируемый полет Starliner к МКС. На борту корабля будут находиться астронавты NASA Николь Манн и Майкл Финк, а также пилот Boeing Крис Фергюсон.

Напомним, компания Boeing разрабатывает корабль CST-100 Starliner по программе NASA Commercial Crew Program. Целью программы является создание кораблей, которые смогут доставлять на орбиту астронавтов вместо российских "Союзов". В рамках этой же программы разрабатывается пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершил успешный тестовый полет к МКС в марте 2019 года. В мае 2020 года Crew Dragon доставил на орбиту двух астронавтов , а в ноябре - четырех в рамках первой регулярной миссии. Второй регулярный полет Crew Dragon к МКС состоялся в конце апреля этого года.