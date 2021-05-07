Разработчики WhatsApp временно передумали отключать аккаунты пользователей, которые не приняли новые правила мессенджера

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Принадлежащий соцсети Facebook мессенджер WhatsApp какое-то время не будет применять анонсированные ранее санкции к аккаунтам, владельцы которых не примут новое пользовательское соглашение сервиса после 15 мая. Об этом сообщает TechCrunch .

Напомним, в начале января этого года WhatsApp, аудитория которого превышает 2 млрд пользователей, добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей компании Facebook. В частности, новая версия соглашения предусматривает, что мессенджер сможет делиться регистрационными данными аккаунта, данными о транзакциях, взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, служебной информацией, информацией об устройстве, IP-адресом.

Обновленная политика конфиденциальности возмутила пользователей, которые начали массово переходить в Telegram и Signal. В WhatsApp, изменения назвали формальностью, необходимой для соблюдения юридических тонкостей при работе предпринимателей с WhatsApp.

В феврале стало известно , что WhatsApp намерен введет ограничения для тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Тогда отмечалось, что возможность игнорировать уведомление о новом соглашении сохранится до 15 мая. После этой даты компания собиралась применять санкции "молчунам" - предполагалось, что пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения. Также в WhatsApp грозили удалением учетных записей пользователей, не принявших новое соглашение, через 120 дней.

В преддверии обозначенного дедлайна в WhatsApp решили отказаться от обещанных санкций. Теперь в компании сообщили, что после 15 мая у пользователей будет еще несколько недель на то, чтобы принять условия соглашения. Конкретный срок, когда мессенджер все же начнет отключать пользователям часть функций пока не определен, но полностью от этого плана в компании все же не отказались.