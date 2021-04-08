В LG пообещали, что Android-смартфоны компании будут получать обновления ОС в течение трех лет

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Южнокорейская компания LG, которая на днях официально объявила об уходе с рынка смартфонов и закрытии подразделения, занимающегося их разработкой, пообещала , что выпущенные ранее устройства будут получать обновления OC Android в течение трех лет.

В компании уточнили, что смартфоны Velvet, Wing, а также устройства серий G и V, выпущенные в 2019 году и позже, получат по три обновления Android, начиная с года выпуска, а некоторые модели 2020 года, включая LG Stylo и устройства серии K, получат два обновления. Например, выпущенный в 2020 году смартфон LG Velvet, работающий под управлением Android 10, в ближайшем будущем получит обновление до Android 11, а в перспективе и до Android 12 и 13, если компания Google сохранит практику ежегодного выпуска новой версии мобильной OC, пишет The Verge .

Напомним, слухи о том, что LG может уйти с рынка смартфонов, появились в начале января, и тогда в компании их решительно опровергли. Однако уже в конце месяца стало известно , что глава LG Квон Бонг-сеок направил сотрудникам письмо, в котором говорилось, что компания рассматривает вариант закрытия бизнеса по производству смартфонов в 2021 году в связи с невозможностью конкурировать с крупнейшими производителями устройств. Представитель компании тогда сообщил, что в LG рассматривают варианты продажи бизнеса по производству смартфонов, его закрытие или сокращение. В источники сообщили , что компания склоняется к варианту закрыть мобильное подразделение.

"Стратегическое решение LG покинуть исключительно конкурентный рынок мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы на растущих отраслях, включая компоненты для электромобилей, "умные" устройства и дома, робототехнику, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - сообщили в LG 5 апреля.