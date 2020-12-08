Компания Google объявила о запуске в России сервиса Play Pass, позволяющего оформлять подписку на мобильные приложения и игры для Android и пользоваться ими без рекламы и внутренних покупок. Некоторые подробности приводятся на сайте магазина приложений Google Play.

Цена Google Play Pass в России составляет 149 рублей в месяц или 1339 рублей в год. При оформлении семейной подписки к ней можно подключить до пяти пользователей, а при оформлении подписки магазин предложит бесплатный пробный месяц Play Pass.

"Для корректной работы нужен телефон или планшет под управлением Android 4.4 или более поздней версии, а также приложение Google Play 16.6.25 или более поздней версии. Кроме того, чтобы оформить подписку, вам потребуется личный аккаунт Google", - отметили в компании.

Точный список приложений и игр, доступных в России по подписке Play Pass пока не раскрывается, но в США, где сервис запустили в 2019 году, список насчитывает более 700 пунктов, отмечает TJ. В России речь идет о сотнях игр и приложений, список которых регулярно пополняется.

По данным Rozetked, в каталог Google Play Pass входит более 350 приложений и игр, включая Stardew Valley, Terraria, Monument Valley 2, AccuWeather, Shadow Fight 2 и другие. Всего на игры приходится порядка 60% этого списка.