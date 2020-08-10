lucidwaters / DepositPhotos Google оштрафовали на 1,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного в России контента

lucidwaters / DepositPhotos

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей за некачественную фильтрацию запрещенного контента в поисковой выдаче.

"Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента", - сообщили ТАСС в суде.

Основанием для такого решения суда стал составленный в июле Роскомнадзором протокол об административном правонарушении. По данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, тогда как более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации присутствуют в выдаче. По закону операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Это требование распространяется только на те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к системе с информацией о запрещенных сайтах (ФГИС).

Напомним, это уже второй подобный штраф, выписанный Google. В июле прошлого года компанию оштрафовали на 700 тыс. рублей за недостаточный уровень фильтрации запрещенных сайтов в поисковой выдаче. В декабре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неприсоединение к ФГИС.

В конце сентября 2019 года тогдашний глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Google принимает меры для улучшения фильтрации запрещенного в РФ контента, напоминает "Интерфакс". В ноябре 2019 года в ведомстве заявили, что Google увеличила уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации до 80%.