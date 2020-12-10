Прокуроры 46 штатов США, округа Колумбия и Гуама подали антимонопольный иск к социальной сети Facebook, обвинив IT-гиганта в нарушении конкуренции путем приобретения других компаний, чтобы избежать потенциальных угроз для своего бизнеса со стороны этих конкурентов, передает Reuters. К иску не присоединились прокуроры Джорджии, Алабамы, Южной Каролины и Южной Дакоты.

Как пишет The Verge, одним из главных пунктов этого иска является обвинение Facebook в нарушении антимонопольного законодательства в результате покупки фотосервиса Instagram в 2012 году за 1 млрд долларов. Истцы также обвинили Facebook в злоупотреблении своим рыночным положением, которое позволяло соцсети сдерживать рост аудитории конкурирующих сервисов.

"В течение около 10 лет Facebook использовала свое доминирующее положение, чтобы уничтожать небольших конкурентов и подавлять конкуренцию. Facebook тратила значительные средства на покупку потенциальных конкурентов до того, как они могли превратиться в угрозу для компании", - заявила на пресс-конференции генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Практически одновременно похожий иск к Facebook подала и Федеральная торговая комиссия США (FTC). Однако регулятор пошел дальше и потребовал от суда отменить сделки по покупке WhatsApp (этот мессенджер Facebook приобрела в 2014 году за 19 млрд долларов) и Instagram, чтобы оба сервиса стали независимыми от Facebook компаниями. FTC также настаивает на том, чтобы суд обязал Facebook подавать уведомления и получать разрешения регулятора на покупки других компаний в будущем. С таким же требованием в отношении сделок на сумму свыше 10 млн долларов выступили в своем иске прокуроры штатов.

"Наша цель заключается в том, чтобы пресечь антиконкурентное поведение Facebook и восстановить конкуренцию", - заявил представитель FTC.

В Facebook заявили, что изучают иски и прокомментируют их позднее. При этом в компании напомнили, что сделки по покупке Instagram и WhatsApp в свое время были одобрены регуляторами - их отмена спустя несколько лет может создать опасный прецедент для всей отрасли и пользователей продуктов Facebook.

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) December 9, 2020

Отметим, что новые иски являются частью масштабного антимонопольного расследования, которое власти США инициировали более года назад в отношении Facebook, Google, Apple и Amazon. Так, в октябре Минюст США и прокуроры 11 штатов подали иск против холдинга Alphabet, который владеет компанией Google. Истцы обвинили Google в злоупотреблении своим рыночным положением для борьбы с конкурентами. В иске утверждается, что Google нарушала закон, чтобы сохранить свои позиции на рынках интернет-поиска и рекламы.

Напомним, в начале октября подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon. Авторы доклада пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах.

В докладе предлагалось разделить крупные IT-компании при помощи изменений в антимонопольном законодательстве. В частности, речь шла как о структурном разделении IT-гигантов, так и о введении запрета на работу в смежном бизнесе.