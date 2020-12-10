Krasnevsky / DepositPhotos Hyundai купит компанию Boston Dynamics за 921 млн долларов

Krasnevsky / DepositPhotos

Южнокорейская компания Hyundai договорилась с японским холдингом SoftBank о покупке компании Boston Dynamics, занимающейся разработкой роботов. Слухи об этой сделке появились в ноябре, а теперь стороны договорились, что SoftBank продаст компанию за 921 млн долларов, пишет издание The Korea Economic Daily.

По данным источников, сделку окончательно одобрят 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai. По условиям соглашения, Hyundai выплатит около половины указанной суммы, а оставшиеся средства SofBank получит от "дочек" Hyundai, включая производителя запчастей Hyundai Mobis.

Напомним, холдинг SoftBank купил компанию Boston Dynamics у Google в 2017 году. Сумма сделки при этом не раскрывалась. Сама Google приобрела Boston Dynamics в конце 2013 года, а около 300 сотрудников компании перешли в Google для укрепления подразделения Replicant, занимающегося созданием роботов. До этого Boston Dynamics, основанная в 1992 году Марком Райбертом, бывшим профессором Массачусетского технологического института, была самостоятельной компанией.

До недавнего времени Boston Dynamics занималась разработками нескольких моделей роботов, периодически демонстрируя их достижения на своем YouTube-канале, но продажей роботов компания не занималась. Только в этом году Boston Dynamics выпустила на рынок робота Spot, который могут приобрести компании из разных стран. Этот робот может перемещаться практически везде, где и человек. Использовать его в компании предлагают среди прочего для мониторинга и сбора данных для составления трехмерных карт.

В свою очередь Hyundai выпускает и продает промышленных роботов для различных предприятий. К 2025 году компания планирует инвестировать в разработку роботов до 1,4 млрд долларов.