Японский холдинг SoftBank ведет переговоры о продаже разработчика роботов Boston Dynamics южнокорейскому автопроизводителю Hyundai Motor. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с деталями переговоров.

По словам собеседников Bloomberg, стороны обсуждают продажу компании за 1 млрд долларов. Переговоры находятся на ранней стадии, и не исключено, что SoftBank и Hyundai откажутся от потенциальной сделки. Представители Boston Dynamics, SoftBank и Hyundai отказались от комментариев. В электронном письме представитель Hyundai отметил лишь, что компания изучает различные возможности "партнерства и инвестирования".

Напомним, холдинг SoftBank купил компанию Boston Dynamics у Google в 2017 году. Сумма сделки при этом не раскрывалась. Сама Google приобрела Boston Dynamics в конце 2013 года, а около 300 сотрудников компании перешли в Google для укрепления подразделения Replicant, занимающегося созданием роботов. До этого Boston Dynamics, основанная в 1992 году Марком Райбертом, бывшим профессором Массачусетского технологического института, была самостоятельной компанией.

До недавнего времени Boston Dynamics занималась разработками нескольких моделей роботов, периодически демонстрируя их достижения на своем YouTube-канале, но продажей роботов компания не занималась. Только в этом году Boston Dynamics выпустила на рынок робота Spot, который могут приобрести компании из разных стран. Этот робот может перемещаться практически везде, где и человек. Использовать его в компании предлагают среди прочего для мониторинга и сбора данных для составления трехмерных карт.

В свою очередь Hyundai выпускает и продает промышленных роботов для различных предприятий.