В России стартовали продажи игровых приставок Xbox нового поколения

10 ноября компания Microsoft, как и ожидалось, начала продажи игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. Консоли вышли на рынок во многих странах мира, включая Россию.

В США Xbox Series X стоит 499 долларов, а Xbox Series S - 299 долларов. В России эти приставки продаются за 45,6 тыс. и 27 тыс. рублей соответственно.

Глава Xbox в России Ольга Корнакова сообщила, что к старту продаж компания обеспечила максимально возможную дистрибуцию товара. По ее словам, приставки можно купить в магазинах розничных сетей и онлайн на многих популярных маркетплейсах, пишет издание "Код Дурова".

Spasibo, что празднуете с нами! ???? pic.twitter.com/jetCkPdHAr— Xbox Россия (@xboxru) November 10, 2020

В свою очередь глава направления потребительской электроники "AliExpress Россия" Антон Шокуров сообщил, что консоли, вероятно, будут пользоваться популярностью у пользователей на фоне пандемии коронавируса. Так, в Австралии и Великобритании старшую модель распродали за несколько минут.

Напомним, Xbox Series X получила процессор AMD Zen 2 и графическую архитектуру Radeon RDNA. Устройство оснащается BluRay-дисководом, накопителем NVMe SSD объемом 1 ТБ и памятью GDDR6, что позволяет ускорить загрузку и обеспечивает поддержку игр в нативном 4К-разрешении с частотой 120 кадров в секунду. В целом приставка, по словам разработчиков, обеспечивает в четыре раза более высокую производительность по сравнению с Xbox One X при низком уровне шума. Также она получила обратную совместимость с играми для консолей предыдущих поколений. В комплект поставки Xbox Series X входит новый контроллер Xbox Wireless Controller. Его размер и форма были переработаны для повышения удобства использования.

Что же касается Xbox Series S, то эта консоль получила SSD-накопитель на 512 ГБ. Приставка не оснащается дисководом и позволяет запускать игры в разрешении 1440p с частотой 120 кадров в секунду. При этом консоль поддерживает "растягивание" изображения до 4К при подключении к дисплеям с таким разрешением. Как и старшая версия, она поддерживает технологию трассировки лучей.