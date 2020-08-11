vdovichenko / DepositPhotos Telegram запустил в Белоруссии системы обхода блокировок

vdovichenko / DepositPhotos

На фоне усиливающихся протестов в Белоруссии мессенджер Telegram запустил инструменты для обхода блокировок, позволяющие сервису продолжать работу в условиях перебоев со связью. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter основатель Telegram Павел Дуров.

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, поэтому Telegram остается доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, так как интернет в стране периодически полностью отключается", - написал Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H— Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Напомним, еще в 2017 году разработчики Telegram представили обновленные версии приложения для iOS и Android, которые получили функцию обхода блокировок.

"Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность - предложить технологию, которая сможет защитить право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире", - отмечалось в сообщении компании.

Отметим также, что сейчас основным источником информации о белорусских протестах стали популярные Telegram-каналы, в которых оперативно публикуются сводки, фотографии и видео столкновений протестующих с силовиками.