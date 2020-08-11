Telegram запустил в Белоруссии системы обхода блокировок
 
Telegram запустил в Белоруссии системы обхода блокировок
vdovichenko / DepositPhotos

На фоне усиливающихся протестов в Белоруссии мессенджер Telegram запустил инструменты для обхода блокировок, позволяющие сервису продолжать работу в условиях перебоев со связью. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter основатель Telegram Павел Дуров.

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, поэтому Telegram остается доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, так как интернет в стране периодически полностью отключается", - написал Дуров.

Напомним, еще в 2017 году разработчики Telegram представили обновленные версии приложения для iOS и Android, которые получили функцию обхода блокировок.

"Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность - предложить технологию, которая сможет защитить право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире", - отмечалось в сообщении компании.

Отметим также, что сейчас основным источником информации о белорусских протестах стали популярные Telegram-каналы, в которых оперативно публикуются сводки, фотографии и видео столкновений протестующих с силовиками.