josekube / DepositPhotos Hyundai официально объявила о покупке компании Boston Dynamics за 1,1 млрд долларов

josekube / DepositPhotos

Южнокорейская компания Hyundai официально объявила о покупке контрольной доли в компании Boston Dynamics, которая занимается разработкой роботов и в настоящее время принадлежит японскому холдингу SoftBank.

Итоговые условия сделки, слухи о которой появились в ноябре, предусматривают, что Hyundai купит около 80% Boston Dynamics за 1,1 млрд долларов, а SoftBank сохранит оставшуюся долю компании. Накануне издание The Korea Economic Daily со ссылкой на источники сообщило, что сумма сделки составит 971 млн долларов, но в публикации отмечалось, что сделку окончательно согласуют 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai.

В Hyundai заявили, что сделка должна помочь компании с разработкой роботов, предназначенных для разных сервисов и сферы логистики. Также речь идет о человекоподобных роботах, которые смогут ухаживать за пациентами больниц, беспилотных машинах и "умных" заводах.

Напомним, холдинг SoftBank купил компанию Boston Dynamics у Google в 2017 году. Сумма сделки при этом не раскрывалась. Сама Google приобрела Boston Dynamics в конце 2013 года, а около 300 сотрудников компании перешли в Google для укрепления подразделения Replicant, занимающегося созданием роботов. До этого Boston Dynamics, основанная в 1992 году Марком Райбертом, бывшим профессором Массачусетского технологического института, была самостоятельной компанией.

До недавнего времени Boston Dynamics занималась разработками нескольких моделей четырехногих и человекоподобных роботов, периодически демонстрируя их достижения на своем YouTube-канале, но продажей роботов компания не занималась. Только в этом году Boston Dynamics выпустила на рынок робота Spot, который могут приобрести компании из разных стран. Этот робот может перемещаться практически везде, где и человек. Использовать его в компании предлагают среди прочего для мониторинга и сбора данных для составления трехмерных карт.