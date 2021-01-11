Прокуратура Калмыкии направила в городской суд Элисты уголовное дело в отношении директоров ООО "Завод ЖБИ - Конструкции" и казенного предприятия "ДСК", которые при майнинге биткоинов похитили электроэнергию на 16 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" .

"Руководители предприятий до ноября 2019 [года] размещали "майнинговые фермы" в помещении ООО "Завод ЖБИ - Конструкции" и помещении бывшего ООО "Дигель", расположенного на территории "ДСК", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что системы майнинга были подключены к электросетям предприятий. В итоге ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" был причинен ущерб на сумму свыше 16 млн рублей. Для возмещения ущерба правоохранители наложили арест на изъятое оборудование и другое имущество обвиняемых общей стоимостью более 25 млн рублей.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами, "а" и "б" части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ ("Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное организованной группой"). Помимо этого, директор "ДСК" обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК ("Превышение должностных полномочий"), пишет Znak.com .

Отметим, это не первое подобное дело. Сотрудники и руководители различных компаний и предприятий не раз попадались на использовании оборудования для энергозатратного майнинга криптовалют. Например, в конце 2019 года Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам тюрьмы и штрафу в 200 тыс. рублей за майнинг криптовалют на рабочем месте.