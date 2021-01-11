Социальная сеть Parler, ставшая популярной среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, стала недоступна после отключения от хостинга Amazon Web Services. Сервис возобновит работу, если найдет нового хостинг-партнера

Parler

Социальная сеть Parler, ставшая популярной среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, стала недоступна после отключения от хостинга Amazon Web Services. Сервис возобновит работу, если найдет нового хостинг-партнера, пишет TJ .

Эта соцсеть стала часто упоминаться в СМИ после попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа на прошлой неделе. В связи с событиями в Вашингтоне крупнейшие соцсети, включая Twitter, Facebook, Instagram и ряд других, заблокировали аккаунты Дональда Трампа и некоторых его поклонников. После этого ряд высокопоставленных республиканцев, а также члены семьи Трампа зарегистрировали аккаунты в соцсети Parler, которая позиционирует себя как альтернативу Twitter, и призвали сторонников последовать их примеру.

Однако вскоре Google и Apple заблокировали мобильные приложения Parler в магазинах Google Play и App Store из-за отсутствия модерации. В результате сервис оказался доступен только в веб-версии, но в Amazon пригрозили отключить Parler от хостинга в связи с обнаружением десятков записей с призывами к насилию. Судя по всему, эти посты не были удалены и Amazon выполнила свою угрозу.

Генеральный директор Parler Джон Матце ранее предупреждал, что соцсеть может быть недоступна около недели. Он заявил, что сервис "готовился к этому" и ожидал отключения. Позднее в интервью Fox News он заявил, что практически все партнеры Parler, включая юристов, провайдеров SMS-рассылок и электронной почты отказались от сотрудничества с Parler. Он добавил, что компания пока не нашла нового хостинг-партнера.