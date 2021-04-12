Спутниковый оператор OneWeb планирует создать на территории России три наземные станции сопряжения для связи со спутниками OneWeb, предназначенными для обеспечения доступа в интернет. Об этом сообщил коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов на международной конференции Satellite Russia & CIS 2021.

На конференции Кайгородов отметил, что при производстве космических аппаратов компания использует компоненты, произведенные в России - в частности, первое поколение спутников содержит плазменные российские двигатели, пишет РБК . "Что касается пользовательских терминалов, то мы следим за российскими разработками в этом направлении и даже ведем предметные переговоры с одной из российских компаний", - заявил он, добавив, что компания планирует привезти в Россию демонстрационные абонентские терминалы и ведет соответствующие переговоры с российскими ведомствами.

Напомним, компания OneWeb была основана в Великобритании в 2012 году бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. Компания планировала в течение нескольких лет запустить 650 спутников, которые обеспечили бы доступ в интернет по всей планете. В 2015 году OneWeb подписала соглашение с французской Arianespace (оператор космодрома Куру) и структурами Роскосмоса на запуск нескольких сотен спутников связи. Первый запуск состоялся в феврале 2019 года - тогда ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту шесть спутников OneWeb. Запуск второй партии из 34 спутников состоялся в феврале 2020 года, третью партию из 34 аппаратов запустили в конце марта, четвертую - в декабре прошлого года, а пятую - в марте 2021 года. Группировка OneWeb сейчас насчитывает 146 аппаратов.

В конце марта 2020 года OneWeb подала заявление о банкротстве и сообщила о намерении продать свой бизнес. В компании объяснили это решение нехваткой средств: с начала года OneWeb вела активные переговоры об инвестициях, но пандемия коронавируса и нестабильность на рынках помешали ему получить необходимое финансирование. В июле стало известно, что новыми владельцами OneWeb станут правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global Limited, а в сентябре компания объявила о возобновлении запусков.

В России OneWeb пока не удалось достичь соглашения с властями. Летом 2017 года OneWeb зарегистрировала совместное со структурой Роскосмоса предприятие, которое подало в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) заявку на получение частот, необходимых для организации станций сопряжения: без ее одобрения этой заявки проект не сможет работать в стране легально. В конце октября 2018 года представитель ФСБ Владимир Садовников заявил, что реализация таких иностранных проектов поставит ряд российских регионов в полную зависимость от иностранных систем связи. В феврале 2019 года стало известно, что "дочка" Роскосмоса АО "Спутниковая система "Гонец" получила контроль над совместным с OneWeb предприятием. В конце июля ГКРЧ единогласно отказала OneWeb в выделении частот в России. Незадолго до этого правительство России внесло изменения в Правила использования на территории страны спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. Новая редакция правил гласит, что весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов из России, в том числе находящихся на территории страны в роуминге, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи, расположенную на территории страны.

В августе 2019 года OneWeb отозвала заявку на выделение частот в России для доработки и приведения ее в соответствие с российским законодательством. Тогда же в компании объявили о назначении на должность коммерческого директора OneWeb по России Михаила Кайгородова, который ранее работал в Минкомсвязи, МТС, "ВымпелКоме" и Tele2.

Акционер ГК AltegroSky Сергей Пехтерев усомнился в том, что OneWeb в ближайшее время создаст в России станции сопряжения, не имея разрешения на использование частот. "Будет странно, если в такой ситуации компания начнет инвестировать в свою инфраструктуру в России. Прежде необходимо согласовать проект российского сегмента сети OneWeb с государством, убедить наши силовые структуры, что такая сеть не представляет угрозы для безопасности страны", - отметил Пехтерев.