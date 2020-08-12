Xiaomi представила прозрачный телевизор за 530 тыс. рублей

Компания Xiaomi 11 августа представила прозрачный телевизор Mi TV LUX OLED Transparent Edition, который накладывает изображение поверх естественного фона.

В новом телевизоре Xiaomi используется технология TOLED-дисплеев - в экранах такого типа применяются прозрачные компоненты, а диодам не нужна подсветка сзади, поэтому изображение как бы парит в воздухе, отмечает TJ.

55-дюймовый экран телевизора обеспечивает глубину цвета 10 бит, охват в пределах 93% цветовой гаммы DCI-P3 с поддержкой отображения 1,07 млрд оттенков цвета и временем отклика 1 мс. Статическая контрастность экрана составляет 150 000:1. Телевизор имеет функцию Always On Display, благодаря которой необходимая информация отображается на экране даже если телевизор выключен, пишет 3DNews

Mi TV Lux OLED Transparent Edition в Xiaomi называют первым в мире телевизором с прозрачным экраном, поступившим в серийное производство. Устройство появится на китайском рынке 16 августа и будет стоить около 7200 долларов (примерно 530 тыс. рублей). О планах компании продавать этот телевизор за пределами Китая пока не сообщается.

Напомним, накануне китайская компания также представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra, слухи о котором появились в Сети в последнее время. В пресс-релизе отмечается, что в этом смартфоне "есть все, что можно себе представить".

Одной из ключевых особенностей устройства стала поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Благодаря этой технологии смартфон, батарея которого имеет емкость 4500 мАч, можно зарядить с 0 до 100% за 23 минуты, тогда как зарядка в течение пяти минут обеспечит 41% зарядка. Также Mi 10 Ultra поддерживает беспроводную зарядку, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор за 40 минут.

Основная камера смартфона включает главный 48-Мп модуль с оптической стабилизацией, телефото модуль со 120-кратным гибридным зумом, 20-Мп ультраширокоугольный сенсор и 12-Мп модуль для съемки портретов.