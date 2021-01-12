Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, ставший недавно богатейшим человеком в мире , отреагировал на публикацию госкорпорации Роскосмос в Twitter, посвященную 114-й годовщине со дня рождения одного из основоположников отечественной космонавтики Сергея Королева.

"Он был великолепен", - коротко написал Маск в своем микроблоге на русском языке. Ранее предприниматель не раз публиковал русскоязычные записи в Twitter.

Он был великолепен — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021

Напомним, в июле прошлого года Илон Маск пообщался с внуком Сергея Королева. "Я поговорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших", - написал тогда Маск.

Внук Королева Андрей подтвердил, что Маск, действительно звонил его семье. Андрей Королев рассказал, что его семья написала Маску после успешного запуска пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon в мае 2020 года. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь Маска и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи.

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", - рассказал внук Королева.

Члены семьи Королева пригласили Илона Маска в Москву, чтобы "показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно". Маск, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, когда между странами возобновится полноценное авиасообщение.

Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире в семье преподавателя русской словесности. 1 июня 1924 года он подал просьбу о зачислении в Академию воздушного флота, но решение вопроса затянулось, и он поступил в Киевский политехнический институт на авиационное отделение, затем перевелся в Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. В 1931 году совместно с Фридрихом Цандером Королев организовал одну из первых в стране ракетных организаций - Группу изучения реактивного движения (ГИРД) при Центральном совете Осоавиахима, которую Королев затем возглавил. Считается, что именно с первого пуска ракеты "ГИРД-09" 17 августа 1933 года началось развитие практической космонавтики в СССР.

В 1938 году Королев был необоснованно репрессирован и осужден на 10 лет. В 1944 году его досрочно освободили, а в сентябре 1945 года отправили в Германию в качестве специалиста Технической комиссии по изучению трофейной ракетной техники. В 1946 году Сергей Королев был назначен Главным конструктором "изделия N1" - баллистической ракеты дальнего действия в НИИ-88 и начальником отдела N3 по разработке таких ракет.

В 1954 году Сергей Королев обратился в ЦК КПСС с предложением о создании и выведении в космос при помощи ракеты Р-7 первого искусственного спутника Земли. 4 октября 1957 года СССР запустил на орбиту первый в истории искусственный спутник. В апреле 1961 года Советский Союз запустил в космос первого человека - космонавт Юрий Гагарин облетел планету на корабле "Восток", созданном под руководством Королева. Сергей Павлович Королев скончался на шестидесятом году жизни 14 января 1966 года.

Утром 12 января на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королева, приуроченная к его 114-летию. В ней приняли участие первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королёва Игорь Озар, первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, а также родственники Королева, отряд космонавтов Роскосмоса и выдающиеся деятели отечественной космонавтики.