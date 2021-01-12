Сторонники Трампа вывели Telegram на второе место по скачиваниям в США среди всех приложений

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После блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Twitter, Facebook и Instagram, а также фактического уничтожения соцсети Parler сторонники Трампа в США начали массового устанавливать мессенджер Telegram, что заметно повысило его популярность.

Как пишет газета The Telegraph , в воскресенье, 10 января, Telegram стал вторым приложением в США по количеству скачиваний: с 6 по 10 января мессенджер в Соединенных Штатах скачали 545 тыс. раз. Этот показатель примерно втрое превысил показатель за аналогичный период предшествующей недели.

Рост популярности Telegram со сторонниками Трампа связывает тот факт, что перед закрытием в сервисе Parler публиковались призывы скачивать этот мессенджер. Также известно, что Telegram активно использует сын Трампа. Еще одной причиной роста количества скачиваний Telegram называют изменение пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp, который теперь будет передавать данные пользователей соцсети Facebook.

На фоне запрета Parler основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari, которая будет работать не хуже мобильного приложения. Она пригодится на случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store, пишет TJ .

По мнению профессора Университета Мэриленда Джен Голдбек, Telegram может стать долговременным прибежищем для сторонников Трампа, поскольку, в отличие от Parler, мессенджер вряд ли будет отключен.

Отметим, что 11 января соцсеть Parler подала в суд на Amazon с требованием восстановить работу сервиса, отключенного от хостинга Amazon Web Services за призывы к насилию.