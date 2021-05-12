Сотовые операторы предупредили о возможности отключения SIM-карт в банкоматах и платежных терминалах с 1 июня

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Сотовые операторы с 1 июня не смогут оказывать услуги связи уже подключенным телематическим абонентам (М2М). Речь идет о возможном отключении SIM-карт, установленных в некоторых банкоматах, платежных терминалах, "умных" счетчиках и других устройствах. Об этом говорится в отзывах компаний на проект постановления правительства о регистрации корпоративных абонентов, пишет "Коммерсант" .

Речь идет о проекте постановления, подготовленном в рамках поправок к закону "О связи", которые вступят в силу 1 июня. Они направлены на регулирование оборота "серых" SIM-карт. Поправки гласят, что все пользующиеся корпоративной связью юрлица должны вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА, портал госуслуг) сведения о пользователях SIM-карт, но в ЕСИА до сих пор не реализован соответствующий функционал. Ранее операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на SIM-карты, используемые телематическими абонентами. Из-за этого после 1 июня оказание таких услуг связи станет незаконным, считают в компаниях МТС, "МегаФон" и Tele2.

Представитель Минцифры сообщил изданию, что операторы получат отсрочку и смогут в течение трех месяцев после вступления в силу постановления внести в ЕСИА информацию об М2М SIM-картах. В Минцифры также сообщили, что такая возможность появится на портале госуслуг к июню 2021 года.

Как напомнил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, к М2М-абонентам связи относятся пользователи специализированных тарифов для устройств. SIM-карты в таких случаях устанавливаются в счетчики, видеорегистраторы, видеокамеры, некоторые банкоматы и платежные терминалы.

Поправки о "серых" SIM-картах также гласят, что после 1 декабря операторы должны будут провести проверку данных в ЕСИА. Если в базе не будет нужных сведений от юрлиц или они окажутся недостоверными, компании должны будут прекратить оказание услуг такому абоненту. Эти требования не распространяются на организации, заключившие договор об оказании услуг связи в рамках госзакупок. Контроль за исполнением этого закона будет осуществлять Роскомнадзор. Для этого ведомство должно создать специальную систему, на разработку которой планируется потратить 386,5 млн рублей за три года.