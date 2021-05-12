Соцсеть "ВКонтакте" оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за неудаление призывов на несанкционированные акции
Фотобанк Moscow-Live
Соцсеть "ВКонтакте" оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за неудаление призывов на несанкционированные акции
 
 
 
Соцсеть "ВКонтакте" оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за неудаление призывов на несанкционированные акции
Фотобанк Moscow-Live

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную "ВКонтакте" еще на 1,5 млн рублей за то, что соцсеть несвоевременно удалила информацию с призывами к участию в несогласованных акциях протеста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Мировой судья судебного участка N7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - цитирует сообщение ТАСС.

Это уже второй такой штраф для соцсети. В марте этого года "ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление призывов на акции. В начале апреля, согласно материалам мирового суда, мартовское постановление вступило в законную силу.

В материалах нового дела указано, что 31 января Роскомнадзор направил в администрацию соцсети требование удалить контент по восьми ссылкам, однако "в течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была". Дело поступило в суд 26 апреля.

В начале апреля в суд поступил еще один протокол в отношении "ВКонтакте" по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, но он был возвращен судом составителю из-за неверного оформления.

"Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета", - заявили TJ в пресс-службе "ВКонтакте".

Напомним, 2 апреля мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в январских несанкционированных акциях. Всего компанию тогда оштрафовали по трем составленным Роскомнадзором протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Штрафы по ним составили 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей соответственно. Компания обжаловала эти решения. Протоколы за неудаление призывов на акции протеста ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram, но суд их пока не рассмотрел. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok, а соцсеть "Одноклассники" получила штраф в 4 млн рублей.

30 января Роскомнадзор разослал руководству соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" письма с требованием явиться в ведомство для "разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях". Тогда в ведомстве напомнили, что новая статья КоАП (13.41) предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете. "В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - отметили тогда в Роскомнадзоре.

За день до рассылки писем в Роскомнадзоре сообщили, что иностранные и российские соцсети "приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры". 27 января ведомство заявило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube будут оштрафованы за неудаление 170 "противоправных призывов" к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах, вопреки требованию Генпрокуратуры и уведомлению Роскомнадзора. Речь идет о прошедших во многих городах акциях в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.