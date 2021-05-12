Соцсеть "ВКонтакте" оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за неудаление призывов на несанкционированные акции

Фотобанк Moscow-Live

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную "ВКонтакте" еще на 1,5 млн рублей за то, что соцсеть несвоевременно удалила информацию с призывами к участию в несогласованных акциях протеста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Мировой судья судебного участка N7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - цитирует сообщение ТАСС.

Это уже второй такой штраф для соцсети. В марте этого года "ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление призывов на акции. В начале апреля, согласно материалам мирового суда, мартовское постановление вступило в законную силу.

В материалах нового дела указано, что 31 января Роскомнадзор направил в администрацию соцсети требование удалить контент по восьми ссылкам, однако "в течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была". Дело поступило в суд 26 апреля.

В начале апреля в суд поступил еще один протокол в отношении "ВКонтакте" по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, но он был возвращен судом составителю из-за неверного оформления.

"Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета", - заявили TJ в пресс-службе "ВКонтакте".

Напомним, 2 апреля мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в январских несанкционированных акциях. Всего компанию тогда оштрафовали по трем составленным Роскомнадзором протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Штрафы по ним составили 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей соответственно. Компания обжаловала эти решения. Протоколы за неудаление призывов на акции протеста ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram, но суд их пока не рассмотрел . Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok, а соцсеть "Одноклассники" получила штраф в 4 млн рублей.

30 января Роскомнадзор разослал руководству соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" письма с требованием явиться в ведомство для "разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях". Тогда в ведомстве напомнили, что новая статья КоАП (13.41) предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете. "В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - отметили тогда в Роскомнадзоре.

За день до рассылки писем в Роскомнадзоре сообщили, что иностранные и российские соцсети "приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры". 27 января ведомство заявило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube будут оштрафованы за неудаление 170 "противоправных призывов" к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах, вопреки требованию Генпрокуратуры и уведомлению Роскомнадзора. Речь идет о прошедших во многих городах акциях в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.