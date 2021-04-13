Специалисты NASA установили причину сбоя, возникшего на днях во время предполетных испытаний марсианского вертолета Ingenuity ("Находчивость"), который был доставлен на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"), и нашли способ решить эту проблему. Об этом сообщается в микроблоге Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Twitter.

Ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты. 9 апреля команда миссии провела второе испытание винтов, в ходе которого они были раскручены сильнее, чем в первый раз, но при переводе бортового компьютера из предполетного режима в полетный произошло срабатывание сторожевого таймера, из-за чего раскрутка была завершена досрочно. После этого в NASA объявили о переносе первого полета Ingenuity на 14 апреля.

В свежем сообщении говорится, что сбой был связан с ошибками софта. В NASA намерены подготовить обновление ПО для Ingenuity и установить его на беспилотник. Этот процесс займет несколько дней, поэтому новую дату первого полета Ingenuity планируется определить на следующей неделе. План испытания предусматривает, что Ingenuity взлетит на три метра, а через 30 секунд сядет на поверхность Марса. В случае успеха этот полет станет первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете.

#MarsHelicopter update: Ingenuity is healthy, but it needs a flight software update. While the development of the software is straightforward, validating and uplinking it will take time. We will set a new flight date next week. https://t.co/b0MzMIPGKz pic.twitter.com/R2wYKaCxqY — NASA JPL (@NASAJPL) April 13, 2021

Программа тестирования Ingenuity включает еще до четырех полетов, но инженеры определятся с деталями этих полетов только после анализа данных, полученных после первого испытания марсианского вертолета. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

В NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью более 2,5 тыс. оборотов в минуту.

Напомним, Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода.