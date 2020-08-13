Группа инженеров из Сеульского национального университета (Южная Корея) разработала чехол для смартфона, позволяющий устройству перемещаться по ровным поверхностям. При этом создатели нашли для чехла практическое применение. Статья о разработке была опубликована в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

Как пишет N+1, роботизированный чехол по ширине почти равен смартфону, но по длине заметно превышает устройство, поскольку над верхней рамкой смартфона расположена часть чехла, в которой установлены два мотора и другие компоненты. Масса чехла составляет 81,5 грамма. Чехол оснащен шестью ногами (по три с каждой стороны), которые синхронно приводятся в действие моторами. Пока что чехол работает под управлением оператора, но инженеры намерены оснастить его автономной системой управления.

Судя по демонстрационному видеоролику, разработчики чехла считают, что с его помощью смартфон, лежащий на столе, может добраться до беспроводной зарядки.

Напомним, в году студенты Университета Алена в Германии запатентовали чехол для смартфонов, который представляет собой своего рода "подушку безопасности" для гаджетов: размещенные в его углах выдвижные "лепестки" автоматически срабатывали при падении, предохраняя смартфон от удара о поверхность лицевой или задней стороной.