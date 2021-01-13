Роберт Свон

Intel / YouTube

Генеральный директор компании Intel Роберт Свон покинет свой пост 15 февраля. Об этом говорится в официальном сообщении производителя чипов.

Новым главой Intel станет гендиректор VMware Пэт Гелсингер, который проработал в Intel 30 лет и покинул компанию в 2009 году. Как отмечает The Verge , Гелсингер вернется в Intel в непростое для компании время: производитель процессоров испытывает давление со стороны конкурирующей компании AMD. Кроме того, по бизнесу Intel нанесла удар компания Apple, которая в прошлом году объявила о переходе на собственные процессоры для ПК и представила первые устройства на базе фирменного ARM-процессора.

Причины решения об отставке Свона в Intel не назвали, но, по данным CNBC , на уходе Свона настаивал хедж-фонд Third Point в связи с плохими результатами работы и утратой компании лидирующих позиций на рынке. По данным Reuters ранее фонд приобрел долю в Intel стоимостью около 1 млрд долларов.

Сообщение Intel о смене гендиректора обрадовало инвесторов - акции компании выросли на 10%.

"Совет директоров уверен, что Пэт вместе с остальной командой менеджеров обеспечит эффективное выполнение стратегии Intel", - заявил член совета директоров Intel Омар Ишрак, отметив, что совет ценит вклад Свона в развитие компании.

Роберт Свон пришел в Intel в октябре 2016 года, заняв должность финансового директора компании. До этого он в течение девяти лет был финансовым директором eBay. С июня 2018 года он временно занимал пост гендиректора Intel, а в январе 2019 года совет директоров компании утвердил его в этой должности.