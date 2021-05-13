Повсеместная привязанность пользователей смартфонов к своем устройствам порой создает угрозы для их безопасности. Так, использование смартфона за рулем грозит ДТП, а пешеходы со смартфонами рискуют попасть под машину или столкнуться с препятствием, если смотрят в экран гаджета на ходу.

Инженер и дизайнер Паенг Мин Ук предложил необычный подход к решению этой проблемы. Он создал прототип третьего глаза - надеваемого на лоб гаджета, который помогает избежать препятствий. По центру устройства расположен ультразвуковой датчик, который закрывается полупрозрачным веком. Гаджет работает на основе платы Arduino с гироскопом, который следит за движениями. Благодаря этому датчик активируется только тогда, когда человек наклоняет голову, чтобы посмотреть в смартфон. Одновременно с этим поднимается веко, пишет N+1 .

В процесс работы датчик устройства фиксирует расстояние до объектов и предупреждает о возможном столкновении при помощи звукового сигнала.

Напомним, летом прошлого года власти японского города Ямато (пригород Токио) ввели запрет на использование смартфонов пешеходами на улицах и в парках на ходу. Запрет был введен при поддержке населения 240-тысячного города. При этом наказаний за нарушение нового правила не предусмотрено.

Несколько лет назад японский оператор NTT Docomo изучил, как смартфон может отвлекать пешеходов от окружающей обстановки. Исследование показало, что люди, которые смотрят на экран устройства, теряют 95% поля зрения. Компания также создала алгоритм, симулирующий пересечение самого оживленного пешеходного перехода в мире, расположенного рядом с токийской станцией Сибуя людьми, которые отвлеклись на смартфон. Симуляция показала, что если переход одновременного будут пересекать 1500 человек с гаджетами в руках, то на переходе произойдет 446 столкновений, а 103 человека будут сбиты с ног.