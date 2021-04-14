Свыше 50 небольших интернет-провайдеров из Москвы и Московской области в конце марта получили уведомления от Роскомнадзора, в которых говорится, что компании не соблюдают лицензионные требования в части установки оборудования СОРМ (системы технических средств для оперативно-розыскных мероприятий) для выполнения требований так называемого "закона Яровой". Об этом рассказал "Коммерсанту" гендиректор консалтинговой компании "Ордерком" Дмитрий Галушко.

В одном из писем, с копией которого ознакомились журналисты, говорится, что Роскомнадзор получил информацию об отсутствии у оператора требуемого оборудования от ФСБ. В ведомстве напомнили, что принятое в конце 2020 года постановление правительства ввело новые штрафы за это нарушение. По словам Галушко, за отсутствие СОРМ оператору грозит штраф в размере 100-200 тыс. рублей, тогда как ранее штраф составлял 30-40 тыс. рублей.

Напомним, "закон Яровой" гласит, что с 1 июля 2018 года операторы и интернет-компании, зарегистрированные в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), обязаны в течение полугода хранить записи звонков, электронные сообщения и SMS-сообщения пользователей. Нормы об обязательном хранении трафика абонентов операторами связи вступили в силу 1 октября того же года. На момент вступления требований закона в силу операторы должны были хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток, ежегодно наращивая объем хранилищ данных на 15%. Крупные операторы оценивали свои затраты на исполнение требований закона в десятки миллиардов рублей. Ранее операторы из-за пандемии коронавируса попросили отложить на два года ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15%, но в Минкомсвязи согласились на отсрочку в год.

Галушко сообщил, что большинство операторов не исполняет требования закона из-за дороговизны необходимого оборудования для небольших провайдеров. Так, стоимость систем хранения начинается от 2,5 млн рублей. Ранее компании также жаловались, что имеющееся на рынке оборудование СОРМ для исполнения закона не прошло сертификацию. Краснодарский провайдер "Фирма Связь" в 2019 году отказался закупать несертифицированное оборудование и получил иск от Роскомнадзора. Суд встал на сторону ведомства, признав законным требование устанавливать оборудование СОРМ, несмотря на отсутствие сертификации.

По словам президента ассоциации "Ростелесеть", объединяющей 195 операторов связи, Олега Грищенко, предписанное законом оборудование установили только крупные провайдеры и некоторые небольшие операторы, но компании, у которых число абонентов не превышает 5 тыс., не могут позволить себе установку оборудования СОРМ. Грищенко считает, что таким операторам в итоге придется отказаться от оказания услуг передачи данных.

Галушко отметил, что теперь Роскомнадзор может потребовать от операторов установить необходимое оборудование. Если они не сделают этого, то могут лишиться лицензий, однако Галушко считает, что Роскомнадзор предпочтет и дальше выписывать операторам штрафы.