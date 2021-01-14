Основатель и глава сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси после паузы в несколько дней прокомментировал решение компании о вечной блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Свое видение ситуации он изложил в серии твитов.

Напомним, аккаунт Трампа был заблокирован 8 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". После беспорядков в Вашингтоне 6 января, устроенных сторонниками действующего президента, соцсеть временно заблокировала его аккаунт, потребовав удалить обращение Трампа к нации с призывом к мирному протесту, а также заявление о том, что штурм Капитолия стал следствием нечестных, по мнению Трампа, выборов. 8 января президент опубликовал новые твиты. В одном из них он заявил, что голоса 75 млн поддержавших его "великих американских патриотов" еще долго будут иметь "гигантское значение". В другом посте он сообщил, что не пойдет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Администрация Twitter сочла, что эти сообщения могут "поощрить и вдохновить" сторонников Трампа на повторение событий 6 января, и поэтому его аккаунт заблокировали.

По мнению Дорси, решение о блокировке Трампа было правильным, поскольку администрация соцсети опасалась за безопасность людей. Также Дорси напомнил, что в Сети существуют и другие площадки, на которые могут перейти недовольные правилами Twitter пользователи, однако в случае с Трампом реакция площадок неожиданно оказалась единодушной. Дорси также признал, что блокировка пользователей за некоторыми исключениями означает неумение поддержать здоровую дискуссию, пишет TJ .

"Я не праздную блокировку Трампа и не горжусь этим, а также тем, что мы оказались в такой ситуации. Мы пошли на это после четкого предупреждения и приняли решение на основании лучшей информации, что у нас была, об угрозах физической безопасности в твиттере и за его пределами. Было ли это правильно? Я полагаю, это было правильным решением для Twitter. Мы столкнулись с исключительными и неприемлемыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить усилия на том, чтобы обеспечить общественную безопасность", - написал Дорси.

"Если люди не согласны с нашими правилами и их применением, они могут просто перейти в другой сервис. Эта концепция подверглась испытанию на прошлой неделе, когда ряд основополагающих интернет-игроков тоже решили не размещать на своих площадках то, что они считают опасным. Я не считаю, что это было скоординированно. Скорее всего, компании [независимо] пришли к собственным выводам или вдохновились действиями остальных. Пусть в этот момент времени и нужна такая скорость, но в долгосрочной перспективе это пагубно скажется на благородных целях и идеалах свободного интернета. Компания, которая принимает решение о модерации, отличается от правительства, ограничивающего доступ, но может чувствовать себя также. Да, нам нужно критически посмотреть на несоответствия нашей внутренней политики и ее применения. Да, нам нужно изучить, как наш сервис способен рассеивать внимание и вредить. Да, нам нужно быть более прозрачными при модерации", - добавил Дорси.