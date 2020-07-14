Фото NEWSru.com Проблема ввоза в Россию приравненных к электронным сигаретам пультов поставила под угрозу отечественное производство телевизоров

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Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие от алкоголя, табака и других товаров не являются подакцизными. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Ассоциации производителей и продавцов электроники (РАТЭК), направленного главе Минфина Антону Силуанову.

В обращении РАТЭК говорится, что проблема с оформлением пультов возникла из-за вступившего в силу 2 июля приказа Минфина, регламентирующего компетенции таможенных органов. Документ обязывает оформлять подакцизные товары исключительно через ЦАТ, руководствуясь при этом кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, тогда как ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров. По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, под тем же кодом, что и пультами ДУ проходят электронные сигареты. Из-за этого оформить ввоз пультов в Россию сейчас невозможно ни на ЦАТ, поскольку устройства не облагаются акцизом, ни на обычной таможне.

Гуськов также сообщил, что проблемы с декларированием пультов грозят приостановкой российских заводов, на которых собираются телевизоры и другая электроника. Это объясняется тем, что сами телевизоры собираются в России, но почти все пульты к ним поставляются из-за рубежа. Это подтвердил представитель одного из крупнейших производителей телевизоров.

Представитель Минфина сообщил "Ведомостям", что товары, которые должны проходить через ЦАТ, перечислены в отдельном положении приказа, и пульты дистанционного управления в этом перечне отсутствуют. Он добавил, что Федеральная таможенная служба направила в ЦАТ соответствующие разъяснения.

По словам представителя группы "М.Видео-Эльдорадо" Валерии Андреевой, проблем с поставкой телевизоров розничные сети в настоящее время не испытывают. При этом Андреева отметила, что вопрос поставок пультов требует разъяснений со стороны регулятора.

В свою очередь директор по логистике компании TPV (занимается сборкой телевизоров Philips в России) Мария Савельева заявила, что приостановка импорта пультов действительно приведет к приостановке производства на российских сборочных предприятиях, поскольку телевизор без пульта не является комплектным изделием и не может быть реализован.