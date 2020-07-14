Несмотря на стремительное развитие робототехники, люди, вопреки прогнозам фантастов, все еще вынуждены обходиться без доступных домашних роботов, способных эффективно выполнять разные хозяйственные дела. Шаг на пути к созданию таких роботов сделала компания Hello Robot, основанная бывшим топ-менеджером Google Аароном Эдсингером и профессором Технологического института Джорджии Чарли Кемпом.

Как пишет The Verge, стартап представил робота Stretch RE1, на разработку которого ушло примерно три года. Этот робот не предназначен для конечных потребителей - он представляет собой платформу для разработчиков, на базе которой в будущем могут быть созданы более совершенные роботы для домашнего использования. Впрочем, небольшой демонстрационный ролик показывает, что Stretch RE1 способен заниматься домашними делами под управлением оператора или в автономном режиме, но выполняет задачи довольно медленно.

Преимуществами Stretch RE1 являются его сравнительно небольшой вес, простое устройство и дешевизна: заказать робота на сайте компании можно за 18 тыс. долларов. Робот установлен на небольшой колесной платформе размером 33*34 сантиметра и оснащен простым и дешевым манипулятором, который все же позволяет решать целый спектр задач, а также камерой, микрофоном и лидаром, что позволяет Stretch RE1 ориентироваться в пространстве и избегать препятствий.

По словам Кемпа, во время работы над Stretch RE1 он и его коллеги почти сразу отказались от идеи оснастить робота сложными манипуляторами, имитирующими человеческие руки. Вместо этого было решено использовать простой и надежный манипулятор, способный захватывать различные предметы. В итоге выбор мал на инструмент, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, который ранее высоко оценили пользователи Amazon. Инженерам удалось создать роботизированную версию механизма, которая доказала свою эффективность.

Эдсингер и Кемп рассчитывают, что в будущем на базе их разработки будут созданы эффективные роботы, способные помогать людям в быту и работе. Присоединение к проекту исследователей и других компаний должно ускорить процесс развития платформы, предложенной Hello Robot.