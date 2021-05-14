Самым известным продуктом компании является тостер The Toaster, который продается в Японии примерно за 235 долларов, а в США стоит 329 долларов

bizmac / Flickr

Мировой рынок смартфонов отличается высокой конкурентностью, а убыточность бизнеса по производству мобильных устройств заставляет некоторые компании уходить с рынка. Так, недавно о прекращении выпуска смартфонов объявила корейская компания LG, некогда находившаяся в числе лидеров на рынке смартфонов.

В то же время некоторые компании, которые занимаются выпуском других устройств, периодически представляют фирменные смартфоны, но обычно ограничиваются выпуском одной или двух моделей. Список таких компаний в скором времени может пополнить японский производитель бытовых приборов Balmuda.

Как пишет The Verge , в Balmuda анонсировали Android-смартфон, который планируется выпустить в ноябре этого года. Пока известно, что устройство будет поддерживать сети 5G, а производством смартфона под брендом Balmuda займется компания Kyocera.

Maker of expensive Japanese toaster gets into smartphone business https://t.co/JWiZ7cYaFf pic.twitter.com/BllrDZE1W6 — The Verge (@verge) May 14, 2021

Издание отмечает, что сейчас Balmuda выпускает небольшую линейку устройств для дома, включая очистители и увлажнители воздуха, лампы, колонки и рисоварки. Но самым известным продуктом компании является тостер The Toaster, который продается в Японии примерно за 235 долларов, а в США стоит 329 долларов. Несколько лет назад этот тостер пользовался в Японии огромной популярностью, а покупатели ждали свои приборы по три месяца. Помимо запоминающегося дизайна, особенность этого тостера заключается в том, что он использует пар, чтобы хрустящие снаружи тосты оставались достаточно мягкими внутри.