В Минэкономики раскритиковали проект Минцифры об импортозамещении ПО и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры

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Министерство экономики России раскритиковало подготовленный Минцифры проект указа президента по импортозамещению софта и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом пишет CNews со ссылкой на отзыв ведомства, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, закон о безопасности КИИ вступил в силу 1 января 2018 года. К объектам критической инфраструктуры он относит информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной индустрии, в здравоохранении, связи, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, энергетике и в ряде отраслей промышленности (топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей). Кроме того, в перечень объектов КИИ включены организации в сфере науки. Наконец, документ распределяет объекты КИИ на категории по социальной, политической, экономической значимости, а также "значимости для обеспечения обороноспособности, безопасности государства и правопорядка".

В начале ноября прошлого года Минцифры предложило продлить сроки импортозамещения для объектов КИИ - если ранее владельцев объектов КИИ предлагали обязать перейти на преимущественное использование отечественного ПО с января 2021 года, а отечественного оборудования - с января 2022 года, то в доработанном проекте соответствующего указа президента эти сроки перенесли на 2024-й и 2025 год соответственно. В итоге сроки были скорректированы до 1 января 2023 года для ПО и 1 января 2024 года для оборудования.

В Минэкономики считают, что в разработанном Минцифры документе содержатся избыточные требования, наличие которых повлечет за собой дополнительные необоснованные расходы бюджета и бизнеса при импортозамещении в КИИ. "В проекте акта выявлены положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в отзыве Минэкономики.

В отзыве также отмечается, что в Минцифры предложили провести анализ зарубежного софта и оборудования, используемого на объектах КИИ. В Минэкономики считают, что критерии для проведения такого анализа "недостаточно определенные" и не учитывают "разницу в стоимости и сроках поставки таких ПО и оборудования". "В этой связи в случае отсутствия возможности поставки оборудования и ПО в необходимые сроки, а также по стоимости, значительно превышающей иностранный аналог, проектируемое регулирование способно негативно сказаться на функционировании субъектов КИИ как в части предоставления услуг населению, так и финансово-экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности", - гласит отзыв Минэкономики. Для решения проблемы в ведомстве предлагают внедрять такое регулирование не сразу, а в несколько этапов с учетом сроков поставки российского оборудования и в зависимости от значимости объектов КИИ.

В пресс-службе Минэкономики сообщили изданию, что ведомство "концептуально поддерживает необходимость перехода на использование на объектах КИИ отечественного ПО и оборудования". "Вместе с тем, такой переход не сможет свершиться одномоментно, и замену ПО и оборудования целесообразно проводить поэтапно, в том числе с учетом сроков их выбытия в связи с окончанием сроков полезного использования, гарантийных обязательств, сроков окончания прав на ПО и т.п. Кроме того, учитывая разную значимость объектов КИИ, Минэкономразвития предложило сократить круг объектов, на которые будет распространяться регулирование", - прокомментировали отзыв в Минэкономики.

В свою очередь представители Минцифры сообщили, что замечания к проекту были рассмотрены на согласительном совещании, по итогам которого ряд разногласий был урегулирован.