Мировые продажи ноутбуков взлетели на 81%

.shock / DepositPhotos

Мировой рынок ноутбуков продолжает расти на фоне пандемии коронавируса. По данным компании Strategy Analytics , в первом квартале 2021 года в мире было продано 68,2 млн лэптопов, на 81% больше, чем в первом квартале прошлого года (37,8 млн ноутбуков).

Аналитики отмечают, что спрос на ноутбуки остается высоким, поскольку многие продолжают работать и учиться удаленно из-за пандемии и нуждаются в новых устройствах. При этом мировой дефицит чипов, который привел к дефициту различных устройств и росту цен пока не повлиял на рынок ноутбуков.

Среди производителей на рынке лидирует компания Lenovo, на долю которой в первом квартале пришлось 23,9% продаж (16,3 млн устройств). В топ-5 также вошли HP (22,6%, 15,4 млн ноутбуков), Dell (14,6%, 10 млн устройств), Apple (8,4%, 5,7 млн устройств) и Acer (7,2%, 4,9 млн устройств). В общей сложности пять крупнейших производителей заняли 76,8% мирового рынка ноутбуков.

Напомним, в августе прошлого года японская компания Toshiba сообщила об окончательном уходе с рынка ноутбуков и прекращении выпуска портативных компьютеров под своим брендом. Уход Toshiba с рынка ноутбуков связан с продажей подразделения, занимавшегося их выпуском, компании Sharp. В 2018 году Sharp получила 80,1% в этом бизнесе Toshiba, а в конце июня 2020 года стороны инициировали сделку по передаче Sharp оставшихся 19,9% Toshiba Client Solutions. При этом с европейского рынка ПК Toshiba ушла еще в 2016 году.

Весной 2019 года Sharp переименовала подразделение Toshiba Client Solutions и начала выпуск устройств под брендом Dynabook, который Toshiba ранее развивала преимущественно в Японии (первый ноутбук под этой маркой был выпущен в 1989 году). Теперь же Sharp продвигает этот бренд во всех регионах своего присутствия - под ним будут выпускаться различные устройства включая ноутбуки. Toshiba больше не будет заниматься разработкой лэптопов, а все линейки ее мобильных ПК, включая Satellite и Portege, прекратят существование.

Официально компания не раскрывала причины своего ухода из бизнеса по производству ноутбуков, но, скорее всего, он был связан с низким спросом на устройства Toshiba.