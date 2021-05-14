Российские чиновники удаляют свои аккаунты из мессенджера WhatsApp или просто перестают пользоваться этим сервисом в преддверии вступления в силу новой политики конфиденциальности мессенджера 15 мая. Об этом сообщает канал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к правительству и руководству нескольких регионов.

Напомним, в начале января этого года WhatsApp, аудитория которого превышает 2 млрд пользователей, добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей компании Facebook. В частности, новая версия соглашения предусматривает, что мессенджер сможет делиться регистрационными данными аккаунта, данными о транзакциях, взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, служебной информацией, информацией об устройстве, IP-адресом.

Обновленная политика конфиденциальности возмутила пользователей, которые начали массово переходить в Telegram и Signal. В WhatsApp, изменения назвали формальностью, необходимой для соблюдения юридических тонкостей при работе предпринимателей с WhatsApp. Но из-за недовольства пользователей вступление изменений в силу перенесли с февраля на май.

До сих пор WhatsApp пользовался большой популярностью среди российских чиновников, но теперь многие из них отказались от этого мессенджера. По данным собеседников "Дождя", за последние несколько месяцев мессенджером перестали пользоваться многие федеральные чиновники, в том числе некоторые министры, их заместители, а также губернаторы и другие региональные чиновники, и многие организации, работающие с госструктурами. "Оно мне надо, чтобы мои контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга были?" - заявил высокопоставленный региональный чиновник, который отказался от WhatsApp в апреле. Другой собеседник телеканала отметил, что чиновники также боятся возможных сбоев в работе приложения и утечек информации.

Недавно от использования WhatsApp отказался глава Минпромторга Денис Мантуров: об этом сообщили двое его знакомых. В пресс-службе ведомства сообщили, что "для общения в рамках рабочих чатов сотрудники Минпромторга с 2020 года начали использовать отечественный мессенджер MyTeam, доступ к которому предоставляет Минцифры России".

Близкий к правительству источник "Дождя" заявил, что никакой централизованной команды отказаться от WhatsApp чиновникам не поступало. При этом некоторые люди перестают использовать мессенджер, считая, что с 15 мая аккаунты в нем будут заблокированы, а некоторые госслужащие продолжают использовать принадлежащий Facebook мессенджер.

В феврале стало известно , что WhatsApp намерен ввести ограничения для тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Тогда отмечалось, что возможность игнорировать уведомление о новом соглашении сохранится до 15 мая. После этой даты компания собиралась применять санкции к "молчунам" - предполагалось, что пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения. Также в WhatsApp грозили удалением учетных записей пользователей, не принявших новое соглашение, через 120 дней.